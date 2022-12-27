Реанимация котенка, лесной пожар и спасение утопающего: Двенадцать историй о героических подвигах нижегородских спасателей в 2022 году

Самые громкие ЧП и истории в Нижегородской области, где не обошлось без содействия спасателей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник – День спасателя. Именно спасатели первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду. Любые вызовы им нипочём, ради спасения чужой жизни они бросятся и в огонь, и в воду, разберут завалы разрушенных зданий и искорёженные автомобили, а в свободное время помогут и кошку с дерева снять. Поэтому, подводя итоги уходящего 2022 года, «Комсомолка» собрала самые громкие ЧП и истории в Нижегородской области, где не обошлось без содействия спасателей.

Как тушили лесной пожар

Одним из самых пугающих происшествий в Нижегородской области в 2022 году стал лесной пожар, который на протяжении месяца полыхал в Воротынском районе. Тушение пожара проходило с большими трудностями: мешал то ветер, то непроходимые болота, но спасатели продолжали бороться. Тяжело пришлось в самую первую неделю, когда нервы сдавали, не было времени поесть и поспать, а огонь наступал по всем фронтам. Спасатели практически без отдыха боролись с огнём, ведь ситуация была критическая, а смог и запах гари окутывал не только Нижний Новгород, но и ближайшие населенные пункты.

Тушат лесной пожар. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В самый пик пожар тушили свыше 900 человек, они круглосуточно дежурили на месте, отстаивали деревни и сёла, не допускали распространения огня в сторону нефтепровода. Лес тушили не только с земли, но и с воздуха. Были задействованы вертолёты Ми-8 МЧС России и специалисты из других регионов и республик.

Профессия людей спасать

Главное для спасателя – это приносить окружающим пользу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что зачастую чудесные истории спасения людей происходят благодаря трудолюбию и усердию спасателей.

Так, в феврале спасатели вытаскивали жительницу Дзержинска, родившую ребенка прямо в канализационном коллекторе. Рядом с ней все это время находился ее двухлетний сын, а наверху ожидал рождения отец малыша. Хорошо, что спасатели «заточены» и под такие операции, поэтому они оказали новоиспеченной матери не только физическую, но и психологическую помощь. Вместе с младенцем её аккуратно вытащили из коллектора и доставили в больницу.

По весне спасателям пришлось столкнуться с другой напастью – двоих горе-рыбаков надо было вытаскивать со льдины на Волге под Нижним Новгородом. Мужчины решили порыбачить, но провалились в полынью. Один из провалившихся смог самостоятельно выбраться обратно на льдину, а затем затащить на нее второго рыбака. Самостоятельно добраться до берега они уже не могли. К счастью, вскоре подоспели спасатели на судне на воздушной подушке.

Рыбаков спасли при помощи судна на воздушной подушке. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Осенью стало известно о другом случае спасения – в этот раз сотрудник МЧС спас рыбака, перевернувшегося на лодке посреди Горьковского моря. Крики о помощи он услышал аж за километр от места происшествия, спасатель оперативно среагировал, доставил утопающего на берег и передал в руки медикам.

Сотрудник МЧС спас рыбака, который перевернулся на лодке посреди Горьковского моря. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупные техногенные пожары

Пожалуй, наиболее распространенная работа, которую приходится выполнять сотрудникам МЧС на службе – это тушение пожаров. Где-то справиться с огнём удается быстро, но иногда борьба занимает часы.

Например, утром 22 марта страшный пожар разгорелся на территории частной нефтебазы в Кстовском районе. Там буквально за считанные минуты огонь охватил сначала один бензовоз с дизельным топливом, а потом перекинулся на другие. Когда на место происшествия приехали пожарные, то перед ними стояла трудная задача – огнем в общей сложности было охвачено семь бензовозов. Для работы они развернули три боевых участка и принялись тушить пожар в 500 квадратных метров.

Пожару был присвоен уже третий уровень сложности. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Следующее ЧП, которое прогремело в Нижегородской области, произошло утром 4 мая. В этот день в промышленной зоне Дзержинска на открытой территории станции Игумново завода «Капролактам» загорелась железнодорожная цистерна. Поднимавшиеся в небо клубы темного дыма было видно за сотню километров.

Прибывшие на место происшествия спасатели присвоили пожару третий ранг сложности – один из самых высоких уровней. В тушении было задействовано уже 94 человека и 29 единиц техники, также на помощь прибыл пожарный поезд, способный подать свыше 120 тонн воды. Несмотря на первоначальные усилия огнеборцев, пожар разгорелся до огромных размеров – его площадь составляла около 2,5 тысяч квадратных метров. Справиться с огнем не удавалось долгое время, но спасатели продолжали бороться и спустя пять часов пожар был потушен.

К тушению огня привлечен пожарный поезд. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Братья наши меньшие

Бывает, что спасателям приходится выручать и попавших в беду животных. Конечно, люди всегда в приоритете, но если у спасателей есть возможность и время, они приходят на помощь братьям нашим меньшим – как домашним, так и не имеющим хозяев.

Так, в конце января сотрудники 50-й пожарно-спасательной части отправились на необычный вызов – им пришлось вызволять из беды собаку, застрявшую на опоре виадука, проходящего над Окским съездом. Сначала животное просто пытались приманить, но бедный пёс боялся сдвинуться с места и лишь смотрел на людей своими огромными глазами. Тогда команда спасателей разделилась на две группы: одни установили трёхколенную лестницу и взобрались наверх, а другие спустились с верхней части путепровода и протянули спасательную верёвку. Совместными усилиями сотрудники МЧС смогли освободить мохнатого пленника и даже сделать с ним фото на память.

Необычную спасательную операцию провели утром 31 января. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

А в середине марта в Богородске спасатели вернули к жизни котенка, который пострадал при пожаре. Животное надышалось угарным газом и потеряло сознание. Кота нашли в одной из задымленных квартир и вытащили на балкон. Тогда один из пожарных придерживал котёнка рукой, гладил его по шёрстке, а другой спасатель в это время подавал животному воздух из дыхательного аппарата. Котика то и дело поили водой, чтобы он пришёл в себя. В результате слаженных действий спасателей маленькая кошачья душа была спасена, и питомец вернулся к хозяину.

Жильцы дома во время пожара не пострадали. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ещё одна трогательная история произошла не так давно и быстро набрала популярность в социальных сетях. Началось всё с лебедёнка Артёмки, обосновавшегося в Артемовских лугах. Малыш постоянно теребил своё крыло и не мог взлететь, в то время как его сородичи перебирались с озера на озеро и готовились улетать на юг. К счастью, птица не осталась со своей бедой один на один, на помощь ей поспешили сотрудники МЧС. В спасательной операции они задействовали две моторные лодки и даже промышленный квадрокоптер. В первый раз спасатели остались ни с чем – не смогли угнаться за лебедёнком, но через пару дней птицу вытащили из воды всего за 15 минут, так как вставший на озере лёд мешал лебедёнку перемещаться.

Лебедя спасли 16 ноября. Фото: скрин из видео. Источник: АртЛуга.

Череда взрывов

Спасатели готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи, но особенно это важно, когда в жилых домах раздаются звуки взрывов и происходят разрушения. В такие моменты спасателям медлить никак нельзя, ведь от их работы зависят жизни многих людей.

Так, вечером 3 февраля спасателям поступил вызов в жилой дом на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газо-воздушной смеси в квартире. В ходе спасательной операции из здания было эвакуировано 13 человек, одному жильцу потребовалась помощь медиков. Пострадавшего доставили в ожоговый центр, у него было обожжено 80% тела, врачи не смогли его спасти.

Взрыв газа в Богородске 7 июня 2022. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

А утром 7 июня взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме в Богородске, после чего там сразу же начался пожар. ЧП произошло на улице Чернышевского, где в одной из квартир жилого дома недавно проводили ремонт и устанавливали газовую плиту. Пожару тогда был присвоен второй ранг сложности, спасателям пришлось эвакуировать 27 взрослых и пятерых детей. Ещё восемь человек, в том числе двоих детей, пришлось выводить из здания в специальных масках. Тем не менее, без пострадавших тогда не обошлось: с отравлениями продуктами горения в больницу попали жильцы соседней квартиры – 55-летняя женщина и шестимесячный ребенок.

Совсем недавно сотрудники МЧС работали в Заволжье, где утром 4 декабря в пятиэтажке по проспекту Дзержинского раздался взрыв. В одной из квартир ударной волной выбило две стены. Из дома экстренно эвакуировали 18 человек, включая троих детей. К счастью, никто не пострадал – в квартире, где произошел инцидент, никого не было: взрослые находились на работе, а дети в школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Черный демоненок и трепетная ласкуша: Как живут пушистые спасатели и кинологи МЧС

Нижегородские кинологи показали, как живут пушистые спасатели МЧС (подробнее)

С букетом на автолестнице: Пожарный из Нижнего Новгорода поздравил жену с рождением сына прямо во время учений в роддоме

Нижегородский пожарный сумел поздравить жену с рождением сына во время учений в роддоме (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!