Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижнем Новгороде. ФОТО: Андрей Шамин.

Вечером 3 февраля произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.. Сейчас на место происшествия уже выехали специальные службы.

- Сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в квартире на пятом этаже поступило в 20:21 3 февраля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Дом газифицирован. По прибытию пожарно-спасательных подразделений загорания нет.

Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. ФОТО: Андрей Шамин

По данным спасателей, в здании нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки, предварительно несущие конструкции не повреждены.

- В ходе спасательной операции из здания были эвакуированы 13 человек, - рассказали в региональном МЧС. - Одному потребовалась помощь медиков.

Квартира внутри серьезно обгорела. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время на место происшествия выехали специальные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.