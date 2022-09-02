900 пожарных, вертолеты и страх за родные села: Спасатели рассказали, как месяц тушили лесной пожар в Воротынском районе

Лесной пожар ликвидировали 1 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупный лесной пожар, который практически целый месяц бушевал в Воротынском районе, удалось ликвидировать 1 сентября. Тушение пожара проходило с большими трудностями, мешал то ветер, то непроходимые болота, но люди продолжали бороться. Тяжело пожарным пришлось в самую первую неделю, когда нервы сдавали, не было времени поесть и поспать, а огонь наступал по всем фронтам.

– Мы стойко вынесли всё! Всё, что было в наших силах и даже больше, – рассказал в соцсетях начальник Михайловской лесопожарной станции Александр Дорофеев. – И вот пожар, действующий на территории Воротынского округа, потушен, то есть ликвидирован, но не совсем. На протяжении какого-то времени силами районного лесничества, силами лесопожарных станций и, возможно, силами ПЧ мы будем окарауливать и дотушивать последние дымы по всем границам пожара.

Режим ЧС на территории Нижегородской области был отменён. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В самый пик пожар тушили свыше 900 человек, они круглосуточно дежурили на месте и не допускали распространения огня на населенные пункты и в сторону нефтепровода.

– Мы смогли, мы отстояли родные села, особая борьба велась за Кузьмияр, так как основное направление пожара было именно в Западную сторону, отстояли и большую часть южной кромки, не дав огню подобраться к нефтепроводу и озеру Рыжан. Лично от меня особая благодарность тем, кто находился со мной все эти дни на отжигах, на тушении, кто шли со мной по болотам в поисках пути отреза пожара. Спасибо мужики! – поблагодарил тех, кто участвовал в тушении пожара, Александр Дорофеев.

Мужчина также выразил благодарность и восхищение тем, кто сопереживал пожарным и помогал им продовольствием, провизией.

Сейчас, когда основная опасность осталась позади, режим чрезвычайной ситуации на территории Нижегородской области был отменён. Теперь охотники вновь смогут вернуться в леса в поисках добычи. Однако нижегородцам стоит помнить, что режим повышенной готовности по-прежнему будет действовать в регионе, так как в некоторых районах сохраняется 4 и 5 классы пожарной опасности.

Так как обстановка с лесным пожаром в Воротынском районе стабилизировалась, то аэромобильные группировки из Чувашской республики, Татарстана, Пензенской и Кировской областей покинули наш регион и отправились на места своей постоянной дислокации. Всего из Нижегородской области уехали 155 человек личного состава и 30 единиц техники.

Напомним, лесной пожар в Воротынском районе вспыхнул 10 августа, и уже через несколько дней смог и запах гари добрался до Нижнего Новгорода и окутал ближайшие населенные пункты. Многие нижегородцы в этот период не могли открывать окна дома и нормально выходить на улицу, а тяжелее всего было людям с хроническими заболеваниями.

Так, 15 августа площадь пожара составляла 110 гектар, а со стихией боролись более 150 человек, однако уже 16 августа из-за пожара, охватившего леса в Воротынском районе, был введён местный режим ЧС.

На 18 августа общая площадь пожара составляла 3300 гектар. Активное горение происходило на площади 800 гектар, остальная территория уже была пройдена огнем. На следующий день в связи с этим режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Нижегородской области.

– К борьбе с пожаром планируется привлечь авиадесантников из Тюмени – у них большой опыт работы в болотистой местности, а именно такой ландшафт в зоне возгорания, – сообщал тогда губернатор Глеб Никитин.

20 августа стало известно, что горящие леса в Воротынском районе тушат с воздуха два вертолета Ми-8 МЧС России. На месте также работали 638 человек и 143 единицы техники. Привлечены были силы и средства Республик Татарстан и Чувашской Республик, Нижегородской, Пензенской, Кировской областей.

Тем временем жители рассказывали об обстановке в нижегородском поселке Кузьмияр, рядом с которым бушует лесной пожар.

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