«Из дома выгнал 13-летний сын»: Что известно о жительнице Дзержинска, родившей ребенка в коллекторе

Женщина не лишена родительских прав, но стоит на учёте. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня всю Нижегородскую область потрясла история жительницы Дзержинска, родившей ребенка в канализационном коллекторе в ночь с 7 на 8 февраля. Зачем женщина забралась в это место, остаётся тайной. Зато известно, что вместе с ней все это время находился её двухлетний сын, а наверху на трубах ожидал рождения отец малыша. «Комсомолка» выяснила, что известно об этой загадочной истории.

37-летняя жительница Дзержинска Ольга и её сожитель Алексей познакомились в интернете на сайте знакомств. Мужчина летом прошлого года освободился из тюрьмы, и у него были проблемы с наркотиками, но даже это не стало преградой для отношений, и вскоре уже пара жила вместе. У Ольги к тому времени уже было двое сыновей от прошлых браков: одному мальчику 13 лет, второму всего два годика.

Как рассказали знакомые, на прошлой неделе в двухкомнатной коммуналке, где проживала Ольга с детьми, произошел конфликт. И уже в пятницу беременная женщина забрала младшего сына и вместе с сожителем поселилась в хостеле.

На фото женщина со своим бывшим мужем и старшим сыном. Фото: СОЦСЕТИ

- Ребенок у неё вроде как первый день был более-менее, но чем она его кормила это, конечно, ужасно. Целый день есть одну гречку для такого организма не нормально, я такого не понимаю, - рассказала «КП-Нижний Новгород» сотрудница мини-гостиницы. - Больше я ничего не видела, но там что-то у неё сожитель привозил, мы не разглядывали, да и увидеть не могли. На следующий день они тоже остались, то есть они оплатили за двое суток, а потом пропали.

За эти пару суток о том, что у пары проблемы, знали уже абсолютно все. Ольга охотно общалась с сотрудниками и рассказывала, что её сожитель забрал у неё банковскую карту, на которую она получает пособия, и уехал гулять. При этом сама женщина тоже не вызывала доверия, мучаясь подозрениями, что Алексей изменяет ей.

- Эта женщина ходила и прислушивалась ко всем дверям, думала, что он там с кем-то спит. Как мы поняли, она сама была под кайфом, мы даже шприц нашли, - добавила в разговоре с «Комсомолкой» сотрудница мини-гостиницы.

Двухлетний малыш то и дело плакал, и успокоить его никто не мог. По словам очевидцев, женщина его не мыла и не меняла памперсы, от этого он и заливался.

- Я ей говорила, чтобы она сменила памперс. На что она мне ответила, что он в руки ей не дается. Мы покупали ему творожок и приносили поесть, чтобы покормила его, а у него понос, живот вздутый, - вспоминает сотрудница мини-гостиницы.

Новорожденный мальчик находится в реанимации, у него переохлаждение. Фото: СОЦСЕТИ

На вопрос, почему Ольга и Алексей тратят такие деньги и не хотят вернуться домой, женщина говорила, что идти им некуда, якобы из квартиры их выгнал её 13-летний сын.

- Я спросила её, как он мог тебя выгнать? А она мне в ответ: «Сказал, мол, я бомжиха и должна уйти». Я тогда поинтересовалась, с кем остался мальчик. Оказалось, что с отцом, то есть бывшим мужем Ольги, - рассказала «Комсомолке» сотрудница мини-гостиницы.

Когда в субботу женщина с ребёнком ушла из хостела, сотрудники подумали, что она ушла либо погулять, либо в поисках сожителя, который постоянно куда-то уезжал. Волноваться поначалу никто и не думал, ведь в номере остались вещи парочки и документы для перинатального центра.

- Она мне рассказывала, что родить должна мальчика в конце марта, - добавляет сотрудница.

Когда позже ни Ольга, ни Алексей не вернулись, сотрудники принялись обзванивать их номера, но результата не было: абонент либо скидывал, либо был вне зоны доступа сети.

И вот утром 8 февраля, когда в соцсетях прогремела информация о родах в коллекторе, всё стало понятно. По словам родственников роженицы, Ольга не лишена родительских прав, но стоит на учёте, также о её ситуации знают и в органах опеки, и подразделении по делам несовершеннолетних, правда, никаких мер не предпринимают.

- Её старший сын живет теперь с отцом, средний в больнице, а которого родила в реанимации, у него переохлаждение, - рассказала «Комсомолке» сестра женщины.

В настоящее время известно, что прокуратура Нижегородской области проверит семью Ольги, родившей ребенка в тепловом коллекторе в Дзержинске. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

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