Нижегородцы уже третий день страдают от смога. Фото: Сергей Пахрицын

Уже третьи сутки нижегородцы не могут нормально спать и выходить на улицу, а всё потому, что виды за окном всё чаще напоминают Сайлент-Хилл. Причиной задымления улиц стал крупный лесной пожар в Воротынском районе, а смог и запах гари в Нижнем Новгороде 18 августа 2022 года ощущаются очень отчетливо благодаря восточному ветру. И хотя специалисты Роспотребнадзора превышения загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировали, людям жить от этого легче не стало. Под особый удар сейчас попадают люди с хроническими заболеваниями, у которых из-за задымления могут усилиться зуд в носу и першение в горле, кашель, одышка и боли в груди. «Комсомолка» попыталась разобраться, как долго продержится смог и запах гари в Нижнем Новгороде.

Дышать тяжело, слезятся глаза

– У нас даже в Балахне пахнет, иногда так сильно, что приходится окна закрывать. С нами в квартире живёт моя бабушка, она пожилой человек и ей от этого запаха становится тяжелее дышать, не хватает кислорода просто, – рассказала «Комсомолке» Анастасия Ефремова. – А ещё дома душно из-за жары, кондиционера у нас нет, спасаемся вентиляторами. Но хуже всего, думаю, астматикам и аллергикам. У меня коллега вчера весь день задыхалась, а эффекта от ингалятора было ноль.

Смог наблюдается как в верхней, так и в нижней части города. Фото: Сергей Пахрицын

Из-за плохого самочувствия люди не особо доверяют данным о качестве воздуха и потому в поисках ответов обращаются к независимым источникам онлайн-мониторинга. Согласно некоторым из них, в прошлые дни концентрация вредных веществ всё-таки была превышена.

– По поводу задымленности. У меня слезятся глаза, жжёт носоглотку от данного запаха. Считаю, что это невозможно при отсутствии превышения концентрации загрязняющих веществ, – поделилась своим мнением нижегородка Надя Захарова в соцсетях.

Загрязнения воздуха нет

Тем временем ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» отметило кратковременное загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом в Советском районе 17 августа. Известно, что норма была превышена в 1,1 раза. На сегодняшний день превышение ПДК наблюдается в этом же районе. Правда, такая ситуация может наблюдаться независимо от того был ли смог или нет.

Наиболее интенсивное задымление в городе отмечалось в 2010 году. Фото: Сергей Пахрицын

– Такое превышение связано с температурным фоном и увеличением ультрафиолетового облучения, – объяснила «КП – Нижний Новгород» начальник центра по мониторингу среды ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Нина Андриянова. – А вот превышения концентрации веществ, из которых состоит смог, нет. И изменений в сторону увеличений не наблюдается. Наиболее интенсивное задымление отмечалось в 2010 году, когда 56 дней наблюдалась антициклональная деятельность и тогда мы просто визуально на фильтрах, которые отбирают пробы воздуха, фиксировали темную массу. Фильтры ведь должны быть белыми, а были чёрными. А сейчас просто сами по себе все эти фильтры чистые.

Так или иначе, лесной пожар продолжает бушевать в труднопроходимой местности на окраине Нижегородской области и уже успел перекинуться на территорию Республики Марий Эл. Площадь, пройденная огнем, составляет 3300 гектар. Активно огонь бушует на площади 800 гектар. Угрозы для ближайших населённых пунктов нет, и местным жителям пока не стоит переживать. С огнём сейчас борются 166 человек и 66 единиц техники.

Нижегородцам не рекомендуют часто выбираться на улицу из-за смога. Фото: Сергей Пахрицын

Когда рассеется смог?

– Так как температурный фон сохраняется, то вероятнее всего, что пожар в Воротынском районе продолжится. А поскольку направление ветра также сохраняется, то в ночные часы задымление будет доходить до Нижнего Новгорода. Смог будет наблюдаться, пока дует восточный ветер. Точнее сказать тяжело, у нас есть данные только на ближайшие три дня, – уточнила Нина Андриянова. – Но, учитывая фактор усиления скорости ветра, то будет хорошее рассеивание. В перспективе это хороший фактор.

Однако, по данным Яндекс.Погоды, ветер не сменит своего направления раньше 25 августа, а это значит и смог никуда не денется. Ещё одна надежда – дождь, но и он в ближайшее время не ожидается.

Облегчить бремя, следуя рекомендациям

– Пока у нижегородцев отмечаются органолептические неприятные ощущения и, чтобы уменьшить это воздействие, стоит прислушиваться к рекомендациям по защите от запаха гари, – посоветовала начальник центра по мониторингу среды ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Смог будет наблюдаться, пока дует восточный ветер. Фото: Сергей Пахрицын

Инструкцию по уменьшению влияния гари на организм дали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. Специалисты посоветовали меньше выходить на улицу, не открывать форточки дома, а также стараться не опускать окна в машине и пользоваться кондиционером. Также на время, пока смог накрывает город, стоит снизить физические нагрузки, пить больше воды и чаще проводить влажную уборку дома.

– Следите за своим состоянием. При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу, – добавляют в ведомстве.

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