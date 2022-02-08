Рядом был двухлетний сын, а папа ждал наверху: Жительница Дзержинска родила ребенка в канализационном коллекторе

Жительница Дзержинска родила ребенка в канализационном коллекторе. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Жуткая история произошла на днях в Дзержинске Нижегородской области – там молодая женщина родила ребенка…в канализационном коллекторе. Рядом с ней все это время находился ее двухлетний сын, а наверху ожидал рождения отец малыша. Зачем женщина туда забралась, и что произошло после, разбиралась «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде».

- Я приехала 7 февраля в 23:41, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» очевидец происшествия Ольга Начаркина. - Я так поняла, она родила незадолго до этого.

Внизу с ней находились фельдшеры. Двухлетнего мальчика достали. Папа новорожденного остался наверху, сидел на трубе. Младенца тоже достали, увезли на скорой. Вскоре девушку тоже вытащили и отправили на скорой, а мужчину в отдел полиции писать объяснительную. Говорит, их из дома выгнали. А вот почему в больницу не обратились, не отвечает.

Сейчас здоровью мамы и малыша уже ничего не угрожает. Они находятся под присмотром медиков.

- Женщина и новорожденный ребенок доставлены в Перинатальный центр Дзержинска, состояние стабильное, - сообщили в Дзержинском перинатальном центре.

Между тем, необычную женщину в Дзержинске многие знают. По словам знакомых, в последнее время она подсела на наркотики.

- Эта дама у нас работала раньше. Стала принимать наркотики, бродяжничала, бегала от всех на руках с двухлетним ребенком, - рассказывает Наталья Г. -Родственники пытались достучаться до ПДН, чтоб обратили на это внимание. Дома у нее ещё 13-летний сын, один сидит. Тот, который сидел на трубе – ее сожитель. Только в прошлом году освободился.

Эти же рассказы подтверждают и другие знакомые семьи. Многие уверены, что даму следует лишить родительских прав.

- Я работала с ней, но недолго, - вспоминает Любовь В. - Думаю, что все это следствие принимаемых запрещённых веществ, семья неблагополучная, давно нужно было её лишить родительских прав.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.