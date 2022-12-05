Взрыв газа в Заволжье 5 декабря 2022: 18 человек эвакуированы, пострадавших нет

На месте продолжают работать экстренные службы. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.

Главной новостью сегодняшнего дня остается взрыв газа в Заволжье 5 декабря 2022. Уже известно, что ЧП произошло в доме № 45 по проспекту Дзержинского. К счастью, пострадавших и погибших нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

- Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в городе Заволжье поступило в 10:10 5 декабря. Пожар произошел в доме № 45 по проспекту Дзержинского. На место происшествия сразу же выехали экстренные службы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Из здания были эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей.

Напомним, взрыв газа произошел в городе Заволжье Нижегородской области утром 5 декабря. Сразу после взрыва в квартире начался пожар.

При пожаре сильно обгорела одна из квартир. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Что стало причиной пожара, пока выясняется. На кадрах с места происшествия видно, что в результате ЧП сильно обгорели комнаты в одной из квартир. Также повреждены межквартирные перекрытия и балкон. Сейчас на месте пожара продолжают работать спасатели.

Тем временем информацию о происшествии уже прокомментировали и в региональном Минздраве. В ведомстве подтвердили, что за медицинской помощью никто из жильцов дома не обращался.

- Информация по хлопку газа в Заволжью - эвакуировано 18 человек, в том числе 3 детей, - заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Обращений за медицинской помощью на 11:50 не было.

В настоящее время прокуратура Нижегородской области уже начала проверку по факту ЧП. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Городецкого городского прокурора Дмитрий Кучеров.

- По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, - заявили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв газа произошел в пятиэтажке под Нижним Новгородом: Из здания эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заволжье 5 декабря (подробности)