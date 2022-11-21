Ветеринары осмотрели лебедёнка Артёмку, спасённого из замерзающего озера в Нижнем Новгороде

Лебедь находится в зоопарке "Лимпопо". Фото: скрин из видео. Источник: АртЛуга.

На прошлой неделе история спасения из замерзающего озера в Нижнем Новгороде лебедёнка Артёмки привлекла внимание многих жителей региона. Раненую птицу в Артёмовских лугах заметили специалисты, изучающие местную флору и фауну, они же решили выловить лебедя и помочь ему восстановиться. Поймать проворного лебедёнка спасателям МЧС удалось только со второго раза и только потому, что лёд уже сковал практически весь водоем, а птица плавала в крохотной полынье.

Лебедёнка сразу же повезли в нижегородский зоопарк «Лимпопо», где его согласились принять, осмотреть, обогреть и накормить. Конечно, в первую очередь, Артёмка встретился с ветеринарами, которые оказали ему первую медицинскую помощь.

Ему оказали первую помощь. Фото: скрин из видео. Источник: АртЛуга.

– Как мы и предполагали, травма у лебедя приобретенная. По словам медиков, у лебедя нет открытой раны, но они отметили ссадину и внутреннюю гематому от перелома, – сообщили представители «АртЛугов». – Мы вовремя спасли Артёмку – у него мозоль всё ещё хрящевая, не успела окостенеть. Место травмы зафиксировали.

Однако Артёмка оказался лебедем с характером. На приеме у ветеринара он шипел и брыкался, не понимая, что ему хотят не навредить, а помочь. После того, как все медицинские процедуры были выполнены, лебедёнка запустили в его временный домик, где ему точно будет комфортно жить.

– Артёмка озирался по сторонам, мониторил все пространство вокруг себя. Видимо, осматривался и пытался понять, что его ожидает. Надеемся, что он скоро поймет, что ему здесь не грозит опасность и направит все силы на залечивание своего крыла, – подчеркнули представители «АртЛугов».

Артёмка восстанавливается. Фото: скрин из видео. Источник: АртЛуга.

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