«Техника не проходит и тонет»: Пожарный рассказал, как идет борьба с огнем в болотистых лесах Воротынского района

Тушение пожара проходит с большими трудностями. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже несколько дней в Воротынском районе продолжается борьба с крупным лесным пожаром, который сейчас полыхает на площади 800 гектар и успел перекинуться на территорию Марий Эл. Огнем пройдены участки леса общей площадью в 3,8 тысячи гектар. Тушение пожара проходит с большими трудностями, мешает то ветер, то болота, занимающие территорию почти в тысячу гектар. О том, каково тушить пожар в труднодоступной местности, «КП – Нижний Новгород» рассказал начальник Михайловской лесопожарной станции Александр Дорофеев.

- На пожарах с первого дня, потому как на моей территории пожар и распространяется. Огонь бушует в горельниках 2010 года, - рассказывает пожарный. - Сложность тушения в том, что из-за продолжительной жары и ветра огонь распространяется очень быстро и большая часть пожара проходит в болотах, по которым техника не проходит и тонет. Всё тушение пожаров в болотах делают люди вручную, что весьма не эффективно.

Пообщаться с родными и проверить «большой мир» Александру удается только из дома, куда он приезжает на пару часов, чтобы помыться, нормально поесть и переодеться. Мобильная связь в зоне тушения пожара практически не ловит.

Огнем пройдены участки леса общей площадью в 3,8 тысячи гектар. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время лесной пожар тушат 253 человека – это МЧСники, пожарные, лесники и иные группировки. Локализовать и ликвидировать пожар также пытаются с помощью 82 единиц техники.

Пока готовился этот материал, стало известно, что к тушению лесного пожара в Воротынском районе привлекли авиацию. В борьбе с пожаром задействовали два вертолета Ми-8, они сбрасывают воду с помощью водосливного устройства.

- По состоянию на 12:00 19 августа, совершено 28 сбросов объемом 84 тонны, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В настоящее время лесной пожар тушат 253 человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тем временем в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, а с 19 августа был объявлен запрет на посещение лесов.

- Необходимо привлечь дополнительную технику, снабдить ГСМ, людей, кто работает на месте, обеспечить питанием, водой, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

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