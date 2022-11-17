Плавал в крохотной полынье: Лебеденка Артемку с поврежденным крылом спасли из замерзающего озера в Нижнем Новгороде

Лебедя спасли 16 ноября. Фото: скрин из видео. Источник: АртЛуга.

История счастливого спасения произошла накануне в Артёмовских лугах недалеко от Нижнего Новгорода, где из замерзающего озера был спасён редкий лебедь-шипун. Ещё на прошлой неделе специалисты, изучающие местную флору и фауну, обратили внимание на то, что одному из пернатых необходима помощь. Лебеденок постоянно теребил своё крыло и не мог взлететь, в то время как его сородичи перебирались с озера на озеро и готовились улетать на Юг.

– Можно предположить, что травма приобретенная – к врожденному пороку птица не уделяла бы столь много внимания, – объяснили представители АртЛугов.

Теперь он будет жить в "Лимпопо". Фото: скрин из видео. Источник: АртЛуга.

Лебеди вполне могут перенести зиму без хлопот и в нашем регионе, благодаря жировым запасам они могут продолжать плавать в холодной воде и оставаться на морозе. Правда, есть одно «но»: водоём не должен быть полностью скован льдом. Однако в ситуации с травмированным лебедёнком, которого прозвали Артёмкой, все иначе. Для него оставаться в водоёме большой риск, поэтому специалисты организовали операцию по его спасению.

В понедельник, 14 ноября, спасатели провели на Шавском озере в Артёмовских лугах весь день, пытаясь выловить птицу. Лебедёнок даже с повреждённым крылом быстро и ловко передвигался по воде и вскоре вовсе спрятался от чужих глаз в камышах. Первый день по спасению Артёмки не задался, а медлить было совсем нельзя – столбики термометров с каждым днём ползут вниз, а на водоёмах появляется лёд.

С новыми силами для того, чтобы выловить лебедёнка, два отряда МЧС из Нижнего Новгорода и из Кстова приехали в среду, 16 ноября. В спасательной операции они задействовали две моторные лодки и даже промышленный квадрокоптер.

У лебедя повреждено крыло. Фото: скрин из видео. Источник: АртЛуга.

– Резиновые лодки пробирались к лебедю по льду, как настоящие ледоколы, а лебедь уже мог плавать только в небольшой полынье, которую сам себе и согревал, – описали происходящее представители АртЛугов.

Вытащили птицу из воды всего за 15 минут, так как вставший на озере лёд мешал лебедёнку перемещаться. Вскоре птицу доставили на берег и погрузили в машину.

– Сегодня гораздо быстрее! Он бежал по льду, подмахивая крыльями. Быстро устал. Мы подошли близко и прямо руками взяли, без всяких сетей, без всего, – поделился один из спасателей.

Выхаживать лебедя, попавшего в беду, теперь будут в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Сможет ли он когда-нибудь восстановиться, чтобы вернуться на волю, пока неизвестно. Возможно, лебедь Артемий навсегда найдёт себе новый дом и семью в зоопарке.

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