Взрыв газа в Богородске 7 июня 2022: Полная хронология событий

Мы собрали всю хронологию событий взрыва газа в Богородске 7 июня 2022. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Одним из главных событий в Нижегородской области сегодня остается взрыв газа в Богородске 7 июня 2022. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, следователи и сотрудники прокуратуры. Ну а мы собрали для вас всю хронологию событий взрыва газа в Богородске 7 июня 2022.

- Сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного дома поступило в 8:30 7 июня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В ходе спасательной операции из здания было эвакуировано 32 человека, в том числе пятеро детей. Еще восемь человек, в том числе двоих детей, пришлось выводить из здания в специальных масках. Тем не менее, без пострадавших не обошлось: с отравлениями продуктами горения в больницу попали два человека – 55-летняя женщина и шестимесячный ребенок. Уже установлено, что они являются жильцами соседней квартиры.

- Ребенок госпитализирован в районную ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Ребёнка осмотрела реанимационная бригада центра медицины катастроф. Приняли решение о переводе в детскую областную больницу, но угрозы жизни и здоровья в настоящий момент нет. У женщины ситуационная реакция.

Полностью потушить пожар, охвативший 50 квадратных метров, удалось в 9:18 утра. На место происшествия выехал глава Богородского района Александр Сочнев. На месте ему вместе со специалистами предстоит оценить последствия ЧП. Также на место выехали следователи и сотрудники прокуратуры. В настоящее время по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

- Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей», - рассказали в региональном СУ СКР. - В квартире, в которой произошло происшествие, проводились ремонтные работы, в том числе недавно была установлена газовая плита.

Тем временем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Ситуацию будет держать на личном контроле заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.