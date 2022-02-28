Черный демоненок и трепетная ласкуша: Как живут пушистые спасатели и кинологи МЧС

«Комсомолка» побывала на тренировке поисково-спасательного отряда МЧС. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В МЧС России существует особая категория сотрудников – четвероногие спасатели, которые в экстренных ситуациях не могут оказать первую помощь, потушить пожар или вызволить пострадавшего из завалов, но зато они справятся там, где люди и устройства бессильны. Основная задача таких собак – поиск человека, а нюх и интуиция – их главные помощники в этом нелегком деле.

В настоящее время в нижегородском поисково-спасательном отряде насчитывается четыре кинолога и их пять отважных питомцев. Породы у собак совсем разные: есть несколько бельгийских овчарок – грюнендаль, тервюрен, малинуа, немецкая овчарка и лабрадор.

«Комсомолка» решила подружиться с хвостатыми спасателями и узнать, как они живут, чем занимаются на службе и как проходят их тренировки.

Жуль выполняет команды и трюки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Опытный хвостатый-спасатель – Южа

Настоящая работяга и самая опытная поисковая собака в отряде – это восьмилетняя бельгийская овчарка Южа, которая начала заниматься ПСС с семи месяцев. Южа и её хозяйка Иленэ Тиморшина долгое время на общественных началах участвовали в волонтёрской деятельности, а потом это занятие переросло в работу в МЧС.

– Южа у нас работает за спасибо, для неё сам процесс поиска это уже движ, игра, вдохновение. Она кайфует просто от самой работы, – рассказывает её хозяйка, спасатель-кинолог Иленэ Тиморшина.

Хвостатая особа дважды была на чемпионате мира по Аджилити в Словении и Германии, также Южа пробовала себя в пастушьей работе, является членом сборной Нижегородской области по Флайболу.

– У неё неутомимый характер, очень энергичная и активная, несмотря на свой возраст, – подчёркивает Иленэ Тиморшина. – Собака, которая в корне изменила мою жизнь, подарила мне безграничную безусловную любовь.

В среднем на подготовку собаки уходит не меньше года. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Южа не только хорошая служебная собака, но ещё и помощница для своей хозяйки: она и вещи может принести, и раскиданные игрушки или белье после стирки в тазик собрать. Даже в выходные неугомонная Южа не хочет просто валяться на диване.

– Всего у меня три собаки, но в поисках участвуют лишь две. В свободное время у нас тренировки, тут никак иначе, день складывается из тренировок на физическую, либо интеллектуальную нагрузку, – поясняет спасатель-кинолог Иленэ Тиморшина. – Бельгийские овчарки очень работоспособные и умные. Эти собаки, словно люди, вот смотришь им в глаза, и каждая из них со мной разговаривает на языке, который я понимаю.

Мощный тайфун в отряде – грюнендаль по кличке Крайслер

Чёрному «демонёнку» Крайслеру всего чуть больше года, но у него уже есть все шансы на успешную аттестацию. Этот пёс настоящий доминантный кабель и в силу пока ещё своего юношества он зачастую пытается поставить себя выше среди других сородичей и часто борется за превосходство.

– Крайслер – это тайфун, он очень сильная, упёртая, бесстрашная и работоспособная собака, энергии выше крыши, готов работать в режиме нон-стоп 24 на 7, – делится его хозяйка Иленэ Тиморшина. – Даже если устал, а я куда-то идут, то пойдет со мной. Он вечно в состоянии: «А что ещё делать?».

Собака не перестаёт лаять, обозначая место потеряшки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Крайслер любит детей, да и в целом, увидев человека, собака пытается прыгнуть на руки и облизать с ног до головы. Этот пёс также любитель исполнять различные трюки, однако его хозяйка считает очень полезным навык выключения и включения света. Иленэ научила Крайслера этому трюку в непогоду зимой, когда на улице было слишком ветрено и холодно для прогулок, пришлось нагружать собаку занятиями дома.

– Весь процесс обучения занял в общей сложности 6 минут, а уж какой кайф и помощь в быту от нового упражнения, – добавила спасатель-кинолог.

Изи не поисковая собака, она актриса

У Иленэ Тиморшиной также есть ещё одна собака бельгийской породы, её зовут Изи и ПСС она не занимается. Она домашняя любимица, не менее работоспособная, чем другие собаки, но не настолько стабильная для поисковой деятельности.

– Изи другая по темпераменту. Она трепетная ласкуша, а ещё хитрюля. Шкодить любит, например, может шоколадку украсть или тарелки из раковины повытаскивать и вылизать. Она этим самым приучила меня посуду мыть своевременно. В общем, она актриса, – рассказывает хозяйка.

Южа и Изи. Фото: Иленэ Тиморшина

И всё же у Изи хорошо поставлено послушание, она тоже занимается Аджилити, способна заниматься выборкой вещи, а ещё умеет искать заначку – доллары и евро.

– Иногда я делаю закладки из вещей с запахом других людей. Выхожу на улицу и прошу случайных прохожих подержать в руках салфетки марлевые, а потом их прячу, и собаки ищут. Хоть это и странно, но нужно для объективности, – делится спасатель-кинолог Иленэ Тиморшина.

Жуль должен был стать полицейским, но оказался в МЧС

Двухгодовалая бельгийская овчарка малинуа по кличке Жуль должен был работать в полиции в Ханты-Мансийске, но к нему не прислали сопровождение. В результате пёс дождался нижегородского кинолога Ирину Отто, которая взяла его на работу в МЧС.

– Он достаточно быстро и хорошо аттестовался, у него хороший нюх, я бы даже сказала, что это генетика – его родители работают на нахождение наркотиков, взрывчатых веществ, – рассказывает хозяйка.

Жуль и его хозяйка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Жулю повезло с характером: он и хорошо возбуждается, и хорошо успокаивается. Поисковая собака регулярно выезжает на лесные поиски, а один раз и работала на завале, когда на Автозаводе в Нижнем Новгороде прогремел хлопок бытового газа.

– Дома он любит спать или заниматься игрушками-погрызушками. Вместе с ним также живут пять прекрасных подружек кошек, которые с ним играют, – подчеркивает Ирина. – Если на него не агрессируют, то вообще славный парень.

Жулик – настоящий компаньон, со своими хозяевами он ходит и на лыжах и в байдарочные походы. Пёс любит погулять, а дома с интересом изучает что-то новое, получая необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку.

Атум – лохматый танк, он ничего не боится

Немецкая овчарка Атум или «сына», как его ласково зовёт хозяйка, начал обучаться ПСС в полтора года и сразу стал показывать хорошие результаты. Пёс часто выезжает на поиски. Принимал участие в ликвидации последствий после взрыва газа в Сормово. Правда, пострадавших там искать не пришлось, но хвостатого-спасателя привозили туда как на тренировку, чтобы в будущем привыкнуть к атмосфере: суете, шуму, большому количеству людей и техники.

Кинологу же важно смотреть, чем интересуется собака на поиске. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Он будто танк, ничего не боится, от слова «совсем». Его девиз «вижу цель, не вижу препятствий». Если он включается в работу, то даже не заметит, если повредит лапу. Были ситуации на поисках, когда он разрывал лапу, у него шла кровь, но он продолжал работать, и я замечала, что что-то не так только дома. Он будет работать до победного, – рассказывает о своём питомце спасатель-кинолог Юлия Куликова.

Атум пёс очень легковозбудимый, поэтому перед поиском Юлия всегда успокаивает своего питомца и настраивает на работу, чтобы показать наилучший результат.

Атум. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Атум не ласковый пёс, он трудяга, приходиться обнимать его через его «не хочу». Он показывает свою любовь через готовность идти за мной повсюду, через игру и работу, – подчеркивает спасатель-кинолог. – Любит всю мою семью, но слушается только меня. Команды простейшие от чужих выполнит, но только за лакомство.

Атум хоть и собака очень игривая к детям относится аккуратно и с невозмутимым спокойствием.

– Однажды мой годовалый племянник подошел и попытался забрать игрушку у Атума из пасти, я думала, что он сейчас вскочит и начнет играть, но он только посмотрел на меня взглядом, в котором читалось: «Нельзя же сильно с ним играть, да?», – вспоминает Юлия. – В результате он отпустил игрушку, даже не попытался прыгать или выдрать её из рук малыша.

Спасатели-кинологи работают на тренировках в защитной амуниции. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Помимо поисков Атум занимается разными видами собачьего спорта, ездит в кинологические лагеря, да и повсюду путешествует с хозяйкой.

– Мы вместе 24/7, и без него я просто не представляю свой день. Мне повезло с собакой, он не просто собака, он, к сожалению или к счастью, точное мое отражение, – делится Юля.

Белоснежная Умка

Ещё в кинологическом отряде служит полуторагодовалый белоснежный лабрадор Умка. Она любит детей и дома дружит с кошкой Карамелькой. По словам хозяина, эта собака прирожденный спасатель.

– Ей еще очень многому предстоит научиться, – рассказал спасатель-кинолог Алексей Чукрин. – Но она схватывает все на лету. Умка любит людей, работает с азартом и обладает удивительным интеллектом.

Умка. Фото: Алексей Чукрин

Служба в отряде

Все собаки у кинологов личные и живут вместе с ними дома, а на работу выходят только на дежурство один или два раза в неделю. Они работают в графике сутки через четверо.

Обычно в отряде собаки проводят время в вольерах, если нет выездов на поиски в лесу или под завалами. Естественно, в свободное от других своих обязанностей время кинологи любят провести время со своими питомцами: научить новым трюкам, проверить на послушание, но вот тренировку поисков на базе обычно не устраивают.

Собака должна быть сильной, выносливой, активной. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Собака должна искать любого человека и в любой среде, поэтому поиск на базе мы не тренируем. Просто, если брать только сотрудников со своей смены и прятать их, то собака научиться находить именно этих людей и именно в этой локации, а в поле он среагирует так: «Я этого никогда не видел и не знаю, чего вы от меня хотите», – объясняет спасатель-кинолог Ирина Отто.

Тренировка в условиях техногенной аварии

Понаблюдать за одной из тренировок четвероногих спасателей решил корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» и для этого отправился в самую гущу леса за городом. Там на небольшой заснеженной поляне обнаружилось заброшенное здание, идеально имитирующее разрушающуюся конструкцию, а рядом уже ожидали кинологи и волонтёры с собаками.

Все хвостатые спасатели расположены на небольшом расстоянии друг от друга, у каждого есть личное пространство, чтобы лишний раз не разыграться и потерять концентрацию.

– Сначала проверим Южу, для неё спрячем двух закрытых статистов, – оповещает всех присутствующих спасатель-кинолог Иленэ Тиморшина.

На тренировку отправились в самую гущу леса. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Волонтёры, помогающие в тренировке, берут с собой поощрение для собаки – угощение в баночке, а потом скрываются в здании. Один статист прячется в небольшом закутке, напоминающем кладовку, и прикрывает за собой дверь, оставляя лишь небольшую щелку.

– Собака работает по верхнему запаху. В условиях техногена важны точки выхода запаха, ведь собака не может видеть, где находится человек, но всё равно должна дать чёткое обозначение его местонахождения, – объясняет мне спасатель-кинолог Иленэ Тиморшина, пока мы идем прятать другого статиста.

Недолго петляя по полуразрушенным коридорам, мы находим хорошее место, чтобы спрятать и другого волонтёра, правда, в этом месте между собакой и человеком не будет никакого препятствия. После того как все условные потеряшки надёжно спрятаны, кинолог снимает с собаки ошейник, заменяя его на шлейку с колокольчиком.

Волонтёры, помогающие в тренировке, берут с собой поощрение для собаки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Для собаки шлейка это сигнал к работе, то есть она ходит, гуляет, а когда я надеваю на неё шлейку, она понимает, что сейчас пойдет работать, это своего рода маркер для неё, – добавляет спасатель-кинолог Иленэ Тиморшина. – Ошейники мы обычно снимаем, чтобы собака случайно не зацепилась за ветки или торчащие балки и другие конструкции.

Спасатели-кинологи работают на тренировках в защитной амуниции, носят каску и перчатки, а на реальные вызовы ещё берут и очки.

Собаку подводят к входу в заброшенное здание, успокаивают, указывают направление и дают команду «Ищи!». Затем собака работает самостоятельно, без каких-либо указаний и независимо от кинолога, она берется обследовать территорию. В какой-то миг под сводами заброшки не слышно ничего, кроме трели колокольчика, а потом вдруг раздаётся громогласный лай. Мы следуем за звуком.

Тренировка в условиях техногенной аварии Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Когда поиски идут в лесу или на техногене, собака должна найти источник запаха, то есть человека в беспомощном состоянии, подойти к нему и лаять до тех пор пока, пока кинолог не найдет их. Кинолог может идти сотни метров по буеракам, болотам или через непроходимые завалы, ориентируясь лишь на голос собаки, – на ходу объясняет мне Иленэ Тиморшина.

Когда мы подходим к месту, где за дверью спрятан статист, собака не перестаёт лаять, обозначая место потеряшки, и успокаивается лишь тогда, когда слышит похвалу: «Да, молодец». После этого собаку прикармливают или дают поиграть ей с игрушкой, чтобы замотивировать её на дальнейшие поиски.

– Такое упражнение нужно для того, чтобы не допустить сходов собаки с потеряшки. Такой приём называется зависание на статисте, – добавляет спасатель-кинолог.

Затем собаку вновь отправляют на поиск, только уже другого человека. К слову, в этот момент мы тоже находимся в здании, но на нас собака никак не реагирует, ведь мы не находимся в беспомощном состоянии.

– Здесь самое главное то, что мы обучаем собаку реагировать на позу, на сидячее или лежачее положение, – поясняет спасатель-кинолог.

Породы у собак совсем разные. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Буквально через пару минут второй статист найден и упражнение считается успешно завершенным. Такую тренировку проводят для каждой собаки-спасателя, в то время как для собак-новичков условия немного проще. Начинающих хвостатых поисковиков обучают упражнению, направленному на то, чтобы исключить повторное обозначение уже найденного ранее человека.

Так, статистов сажают в линеечку на небольшом расстоянии друг от друга, а затем отпускают собаку. Она должна сначала облаять первого человека и получить вкусняшку, затем также со вторым и третьим. Если собака пробегает мимо первого, то её возвращают к началу и так до тех пор, пока у неё не получится сделать всё правильно.

– Собака хороший инструмент для поиска, но если ты не понимаешь, что этот инструмент показывает, толку от этого не будет, – рассказывает спасатель-кинолог Ирина Отто. – Важен единый тандем – собаки и кинолога, именно от их взаимопонимания зависит эффективность поиска пострадавших.

Среди базовых требований к поисковой собаке отмечают то, что она должна быть сильной, выносливой, активной, также собака должна быть абсолютно лояльной и доброжелательной к человеку и не проявлять никакой агрессии.

Все собаки у кинологов личные и живут вместе с ними дома. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кинологу же важно смотреть, чем интересуется собака на поиске, куда она пошла, может её что-то заинтересовало, а может она отвлеклась. Кинолог смотрит направление ветра, думает, как заходить и отрабатывать данный квадрат, выбирает какой лучше воспользоваться тактикой при поставленной задаче поиска.

В среднем на подготовку собаки уходит не меньше года, затем она должна пройти аттестацию и встать на довольствие от государства и получать деньги на питание кормом премиума класса и годовое ветеринарное обслуживание в рамках заложенного бюджета.

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