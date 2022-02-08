Спасатели рассказали, как вытаскивали жительницу Дзержинска, родившую ребенка в коллекторе

На фото женщина со своим бывшим мужем и старшим сыном. Фото: СОЦСЕТИ

Шокирующая новость разлетелась сегодня по всем нижегородским СМИ: в Дзержинске женщина родила ребёнка прямо в канализационном коллекторе. О случившемся стало известно вечером 7 февраля. Так, в 22:55 в службу «112» поступил звонок от 32-летнего мужчины, который сообщил, что его знакомой требуется помощь.

- На место вызова к люку теплотрассы около дома №86 по проспекту Свердлова немедленно выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда города Дзержинска, - рассказал «Комсомолке» начальник пресс-службы Управления по делам ГО ЧС России по Нижегородской области Олег Зугеев.

Спасатели сработали оперативно и слаженно. Фото: Ольга Начаркина

Прибывшие специалисты обнаружили в коллекторе женщину с двумя детьми: двухлетним мальчиком и новорожденным малышом. Как оказалось, у женщины произошли преждевременные роды. По словам знакомых, родить она должна была только в конце марта.

- Наши спасатели заточены и под такие операции, они могут оказать не только физическую, но и психологическую помощь, поэтому все прошло хорошо, - добавляет Олег Зугеев. – Операцию по спасению провели со всей возможной аккуратностью.

Женщина находится перинатальном центре, состояние её и ребенка удовлетворительное. Фото: Ольга Начаркина

Спасатели действительно сработали оперативно и слаженно, вскоре передав роженицу и детей в руки медиков. Двухлетнего мальчика отправили в городскую больницу №8, сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

- Женщина находится перинатальном центре, состояние её и ребенка удовлетворительное. Они находятся под наблюдением специалистов, - поделился пресс-секретарь регионального Управления по делам ГО ЧС.

К слову, у самой роженицы есть квартира, и она даже трудоустроена, правда, сейчас находится в декрете. У неё также есть старший ребенок – 13-летний сын, который проживает со своим родным отцом.

Как рассказали знакомые семьи, своё уютное гнездышко беременная женщина вместе с двухлетним ребенком и сожителем покинула из-за конфликта с родственницей и соседями. С прошлой пятницы семья проживала в хостеле, правда, денег хватило всего на два дня, а затем они решили временно перебраться в коллектор, где жили с 6 февраля.

Поздно вечером в службу «112» поступил звонок от 32-летнего мужчины. Фото: Ольга Начаркина

- Роженица состоит на профилактическом учете с 27 января текущего года, и ранее привлекалась полицейскими к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Нижегородской области.

Тем временем сожитель роженицы летом прошлого года вышел из тюрьмы и находится под административным надзором. Он привлечён полицией к ответственности за несоблюдение административных ограничений и неявку к участковому по месту жительства, где он должен был отмечаться 4 раза в месяц.

Сейчас по факту произошедшего полицией и прокуратурой проводится проверка.

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