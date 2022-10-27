Сотрудник МЧС спас рыбака, который перевернулся на лодке посреди Горьковского моря. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Чудесная история спасения произошла в Нижегородской области – здесь сотрудник МЧС спас рыбака, перевернувшегося на лодке посреди Горьковского моря. Крики о помощи он услышал аж за километр от места происшествия.

Житель города Пучеж из Ивановской области приехал на Горьковское море на рыбалку. Поначалу все шло хорошо – спокойная погода, хороший клев. Он уже собирался ехать домой на своей моторной лодке, как вдруг случилось страшное - из-за обрыва рулевого троса лодка потеряла управление, на скорости совершила резкий поворот и опрокинулась.

- Я оказался в холодной воде. Поблизости никого не было, - вспоминает Андрей Захаров. - В отчаянии стал звать на помощь. К счастью, мои крики услышал старший госинспектор Куликов, который в этот день находился в патрульном рейде на Волге.

Чтобы отблагодарить своего спасителя, мужчина прислал письмо с благодарностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В момент ЧП инспектор находился примерно в километре от оказавшегося в воде рыбака. Однако не растерялся, а сразу поспешил ему на выручку.

- Он очень оперативно среагировал, доставил меня на берег и передал в руки медикам, - рассказывает рыбак.

Чтобы отблагодарить своего спасителя, Андрей Захаров прислал в МЧС письмо с благодарностью.

- Не могу оставить без внимания поступок старшего государственного инспектора Сокольского участка ГИМС Эдуарда Валерьевича Куликова, который спас мне жизнь, проявил неравнодушие к попавшему в беду человеку, грамотно и оперативно среагировал на происшествие, - обратился мужчина к руководителю регионального ГУ МЧС Валерию Синькову. - Поступок Эдуарда Куликова свидетельствует о высокой и качественной подготовке сотрудников Вашего ведомства.