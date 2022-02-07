Мужчина, пострадавший при взрыве газа на проспекте Ленина, скончался в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Новгороде скончался мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в пятиэтажке на проспекте Ленина. Информацию подтвердили в Приволжском исследовательском медицинском университете.

- Это произошло в субботу вечером, - уточнили «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ПИМУ, в ожоговый центр которого в четверг доставили пострадавшего после случившегося ЧП. У него было обожжено 80% тела.

Ранее сообщалось, что пострадавший - 46-летний бывший преподаватель университета им. Лобачевского, доцент центра молекулярной биологии и биомедицины. В ноябре прошлого года полицейские обнаружили у него в квартире плантацию галлюциногенных грибов, которые он выращивал в пищевых лотках. На доцента завели уголовное дело, и по странному стечению обстоятельств взрыв в его квартире прогремел в тот день, когда суд вынес ему приговор. Кстати, его приговорили к трем годам условно.

Осенью в этой квартире обнаружили плантацию наркотических грибов. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, взрыв бытового газа в доме на проспекте Ленина произошел вечером 3 февраля. Газо-воздушная смесь сдетонировала в квартире на пятом этаже. В результате в пятиэтажке было нарушено остекление, разрушены межкомнатные и межквартирные перегородки.

Так выглядел дом после взрыва. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Из дома было эвакуировано 49 человек, которых временно разместили в местной школе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». В организациях, которые проводили обслуживание газового оборудования в этом доме, изъята документация.

Окна выбило даже в подъезде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Следователи СК провели первоначальный комплексный осмотр места происшествия, включая придомовую территорию, подъезда, квартиры, где произошло происшествие, и смежных с ней жилых помещений. При осмотре проводилось также испытание газового оборудования в пострадавшей квартире, оно находится в исправном состоянии, - подчеркнули в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Рассматривается несколько версий произошедшего. Например, сам пострадавший мог не соблюдать правила при обращении с газовым оборудованием.

- Следователи назначают комплекс судебных экспертиз, в ходе которых будет установлено техническое состояние газового оборудования экспертным путем, - добавили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Газовое оборудование во взорвавшемся доме на проспекте Ленина было исправным

Нижегородские следователи выяснили некоторые подробности, связанные со взрывом газа в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина областного центра (подробности).

Компенсации выплатят жильцам пострадавшего при взрыве газа подъезда в Нижнем Новгороде

Материальную помощь окажут жильцам пострадавшего при взрыве газа подъезда в пятиэтажном доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Однако, в первую очередь, планируется оценить ущерб (подробности).

Видео с места взрыва 3 февраля 2022 в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели (подробности).