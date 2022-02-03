Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья3 февраля 2022 10:10

«Укусил за боевую одежду в знак благодарности»: Нижегородские пожарные спасли собаку, застрявшую под мостом

Нижегородские пожарные помогли выбраться собаке, оказавшейся на опоре виадука
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Необычную спасательную операцию провели утром 31 января.

Необычную спасательную операцию провели утром 31 января.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Необычную спасательную операцию провели в Нижнем Новгороде сотрудники 50-й пожарно-спасательной части. Им пришлось вызволять из беды собаку, застрявшую на опоре виадука, проходящего над Окским съездом.

Произошло всё в понедельник, 31 января. Где-то в районе 10 утра внимание одного из местных жителей привлекло резкое движение там, где его быть не должно, тогда мужчина остановился и пригляделся. Вскоре он заметил, что на путепроводе находится перепуганное животное, и, во чтобы то ни стало, решил помочь хвостатому. Когда стало понятно, что самостоятельно пёс выбираться с опоры виадука не станет, то нижегородец устремился в ближайший спасательный пункт за помощью.

- Боевой расчёт в количестве 5 человек направился на вызволение собаки, - рассказали в своих соцсетях представители ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сначала животное просто пытались приманить, но бедный пёс боялся сдвинуться с места, и лишь смотрел на людей своими огромными глазами.

- Короче, кто-то собаку либо выбросил, либо сама упала. Сейчас будем пытаться вытащить её, она боится, конечно, страшно ей. Здесь движение [на дорожном участке] жесткое просто, - снимая происходящее на телефон, сказал один из спасателей.

Так, команда спасателей разделилась на две группы: одни установили трёхколенную лестницу и взобрались под видаук, а другие спустились с верхней части путепровода и протянули спасательную верёвку. Совместными усилиями пожарные смогли освободить мохнатого пленника и даже сделать с ним фото на память.

Затем собаку отпустили и она, прежде чем убежать восвояси, решила оставить спасателям хоть какое-то напоминание о себе, укусив за боевую одежду одного из них.

- Наверное, в знак благодарности. К счастью укус оказался несильным, - поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

Живой уголокЖивой уголок: новости и интересное