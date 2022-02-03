«Укусил за боевую одежду в знак благодарности»: Нижегородские пожарные спасли собаку, застрявшую под мостом

Необычную спасательную операцию провели утром 31 января. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Необычную спасательную операцию провели в Нижнем Новгороде сотрудники 50-й пожарно-спасательной части. Им пришлось вызволять из беды собаку, застрявшую на опоре виадука, проходящего над Окским съездом.

Произошло всё в понедельник, 31 января. Где-то в районе 10 утра внимание одного из местных жителей привлекло резкое движение там, где его быть не должно, тогда мужчина остановился и пригляделся. Вскоре он заметил, что на путепроводе находится перепуганное животное, и, во чтобы то ни стало, решил помочь хвостатому. Когда стало понятно, что самостоятельно пёс выбираться с опоры виадука не станет, то нижегородец устремился в ближайший спасательный пункт за помощью.

- Боевой расчёт в количестве 5 человек направился на вызволение собаки, - рассказали в своих соцсетях представители ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сначала животное просто пытались приманить, но бедный пёс боялся сдвинуться с места, и лишь смотрел на людей своими огромными глазами.

- Короче, кто-то собаку либо выбросил, либо сама упала. Сейчас будем пытаться вытащить её, она боится, конечно, страшно ей. Здесь движение [на дорожном участке] жесткое просто, - снимая происходящее на телефон, сказал один из спасателей.

Так, команда спасателей разделилась на две группы: одни установили трёхколенную лестницу и взобрались под видаук, а другие спустились с верхней части путепровода и протянули спасательную верёвку. Совместными усилиями пожарные смогли освободить мохнатого пленника и даже сделать с ним фото на память.

Затем собаку отпустили и она, прежде чем убежать восвояси, решила оставить спасателям хоть какое-то напоминание о себе, укусив за боевую одежду одного из них.

- Наверное, в знак благодарности. К счастью укус оказался несильным, - поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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