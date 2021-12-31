Названы шесть самых ожидаемых событий 2022 года в Нижнем Новгороде

Шесть самых ожидаемых событий 2022 года в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Уходящий год стал для Нижнего Новгорода грандиозным во всех смыслах: город с широким размахом отметил 800-летний юбилей и сильно преобразился к празднику. Здесь появились новые общественные пространства, а существовавшие ранее стали более красивыми и современными. Нынешний год ознаменовался началом работы над несколькими крупными проектами, которые существенно изменят жизнь нижегородцев. Рассказываем, какие изменения ожидают жителей Нижнего Новгорода в 2022 году.

Строительство новых станций метро

В 2022 году в Нижнем Новгороде начнется строительство новых станций метрополитена. Их будет четыре – две в центре Сормовского района и еще две – в нагорной части города. Планируется, что все станции будут построены до конца 2026 года.

В частности, Автозаводская линия метро будет продлена до площади Сенной: контракт на строительство двух станций – «Сенная» и «Оперный театр»/ «Площадь Свободы» - уже заключен. Строительством займется ГК «Моспроект-3», которая имеет большой опыт развития московского метрополитена: ее специалисты спроектировали и построили в столице десятки новых станций.

В ближайшие годы в Нижнем Новгороде построят четыре новые станции метро. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Планируем, что разработка проектно-сметной документации на продление Автозаводской линии весной будущего года будет завершена. Но ещё до этого времени можно будет проводить работы на земле, которые не требуют разрешения на строительство. Потом уже начнутся строительно-монтажные работы. Их окончание планируется в 2025 году, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Еще две новых станции – «Варя» и «Сормовская» - появятся на Сормовско-Мещерской ветки метро, их планируют построить до конца 2026 года. Как сообщили в МКУ «ГУММиД», торги на разработку проектно-сметной документации будут объявлены в октябре следующего года.

Для того, чтобы построить эти две станции, тоннели необходимо продлить на 2,4 километра. С их вводом пассажиропоток на обозначенном направлении составит 7,8 миллионов человек в год.

В общей сложности на развитие нижегородского метрополитена планируется направить 56,5 миллиардов рублей – строительство будет вестись с использованием инфраструктурных кредитов. На продление Автозаводской ветки метро будет направлено 35,5 миллиарда рублей, а на строительство станций «Варя» и «Сормовская», по предварительным оценкам, может уйти порядка 19,6 миллиарда рублей.

Открытие «Школы 800»

Крупнейший в России образовательный центр «Школа 800» начали строить 1 июня 2020 года. Он включает в себя три инновационных школы в Нижнем Новгороде – они будут расположены в Верхних Печёрах, Сормовском и Автозаводском районах, а также центр дополнительного образования на Бору.

Новая школа предполагает совершенно иной подход к организации учебного процесса. Дети смогут подбирать занятия по интересам и посещать их независимо от остального класса - с теми ребятами, кому интересен именно этот курс.

Проект Школы 800 в Верхних Печёрах.

- Предполагается 2 ступени обучения – 1-6 класс и 7-11 класс. Педагоги начальной школы не оставят детей и будут вести ряд предметов, тем самым помогая преодолеть кризисные моменты в подростковом возрасте, - рассказали в «Школе 800». - Школа будет работать в одну смену, но предусмотрено много дополнительных занятий.

Прошло полтора года с момента начала строительства корпусов школы, однако до сих пор ни один из них не сдан в эксплуатацию. Сначала нижегородские власти уверяли, что школа точно откроется к сентябрю 2021 года, однако этого не произошло, затем говорилось, что учебный процесс начнется в январе 2022 года, и вот недавно были озвучены новые сроки - апрель 2022 года. По данным на 15 декабря, корпус в Верхних Печёрах построен на 90%, в Автозаводском районе – на 68-70%, а в Сормове – на 60%. Как объяснил подрядчик, отставание по срокам связано с особенностями технологического процесса.

После того, как школы будут сданы в эксплуатацию, необходимо будет получить лицензию, и только после этого начнется набор учащихся.

Внедрение новой транспортной схемы

Большие перемены в сфере общественного транспорта сулит нижегородцам 2022 год. Нижегородские власти анонсировали на август начало введения новой транспортной схемы, где упор будет сделан на муниципальный и электрический транспорт.

- Базовыми принципами разрабатываемой маршрутной сети станут обособление маршрутного транспорта от общего транспортного потока и приоритет городского электрического транспорта, - рассказал министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев. – Также на рейсах планируется использовать автобусы большой вместимости и запустить единую тарифную систему. Планируется, что это позволит сократить время ожидания на остановках при пересадках.

Новая транспортная схема предполагает отказ от маршруток. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В декабре новая схема была опубликована на геопортале Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. Согласно карте, она предполагает полную ликвидацию более 20 маршруток частных перевозчиков. На каких-то маршрутах их заменят социальные автобусы, а по каким-то придется ездить с пересадками. Новая схема уже вызвала волну возмущений и гнева со стороны нижегородцев, недовольных отменой привычных маршрутов, взамен которых не предлагается ничего. Пассажиры сетуют, что теперь придется ездить с пересадками и ждать транспорта еще дольше, чем сейчас.

Впрочем, в региональном Минтрансе призывают нижегородцев не паниковать раньше времени – представленная схема еще будет дорабатываться.

- Маршрутная сеть нижегородской агломерации в настоящее время проходит стадию корректировок на основании предложений, которые дают эксперты и администрации городов, входящих в состав агломерации, - сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. - Вариант, размещенный в ГИСОГД, является рабочим, а не итоговым. В связи с многочисленными вопросами нижегородцев, было принято решение сделать открытой работу на этапе экспертного сообщества. После корректировок, которые вносятся на основании предложений СМУ и экспертного сообщества, маршрутная сеть будет опубликована для обсуждения.

Уже известно, что после перехода на новую транспортную схему изменится и система оплаты проезда: в 2022 году все маршруты будут переведены на так называемые брутто-контракты, по условиям которых вся плата за проезд перечисляется в бюджет, откуда оплачивается работа перевозчиков. Ожидается, что при таком подходе перевозчики будут заинтересованы в повышении качества услуг.

Открытие развязки на Циолковского

В связи с 800-летием Нижнего Новгорода в этом году уделялось огромное внимание как благоустройству самого города, так и ремонту дорог. В общей сложности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде отремонтировали 30 дорог протяженностью свыше 34 километров. В следующем году эту работу планируется продолжить, хоть уже и не в столь грандиозных масштабах.

На участке развязки на Циолковского движение запустили 1 декабря. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- В 2022 году в рамках нацпроекта в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 16 участков автомобильных дорог на сумму 828,8 миллиона рублей, - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев.

В частности, будут отремонтированы дороги на улице Ларина, Нижневолжской набережной, Ванеева, Южном шоссе, проспекте Ильича, Глеба Успенского и ряде других улиц в разных районах города.

В 2021 году было завершено строительство крупной развязки в деревне Ольгино на въезде в Нижний Новгород, а вот транспортный узел на улице Циолковского в этом году сделать не успели. Работы на этом объекте планируется завершить весной 2022 года. На сегодняшний день готовность развязки на Циолковского составляет более 70%, и 1 декабря здесь уже открыли для движения участок протяженностью 670 метров.

- В таком виде схема движения будет работать до полного завершения строительных работ, которое запланировано на май, - сообщил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Владимир Тужилин.

Начало строительства дублёра проспекта Гагарина

Еще одним важным проектом, реализация которого, как ожидается, начнется в 2022 году, станет строительство дублёра проспекта Гагарина и еще один мост через Оку. По предварительным данным, стоимость строительства первой очереди составит 25,3 миллиарда рублей. Дорога протяженностью 14,3 километра должна разгрузить проспект Гагарина и обеспечить связь новых микрорайонов - Анкудиновский парк, Цветы, Новинки и Новая Кузнечиха.

В рамках четвертой очереди строительства дублёра проспекта Гагарина планируется построить мост через Оку, который соединит Автозаводский район и Новинки. Разработкой проекта займется АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», которое стало победителем аукциона. Согласно условиям контракта, компания должна подготовить проектную документацию к 31 мая 2022 года.

Реализовать проект планируется в три этапа: строительство мостового перехода через Оку, реконструкция автодороги по улице Фучика и реконструкция дороги по улице Героя Шнитникова в Автозаводском районе. Разработка проекта окского моста обойдется в 162 миллиона рублей, а общая сумма строительства дублера проспекта Гагарина оценивается в 47 млрд рублей.

Открытие аквапарка «Океанис»

Одним из самых ожидаемых событий 2022 года, безусловно, является открытие аквапарка «Океанис» в Нижнем Новгороде. Оно неоднократно переносилось, и теперь собственник анонсировал открытие на первую половину 2022 года.

Торговый центр в "Океанисе" открылся 25 ноября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Комплекс «Океанис» представляет собой аквапарк и торговый центр в одном здании. Последний, кстати, уже заработал в ноябре. Площадь торгового центра составляет более 30 тысяч квадратных метров. Кроме магазинов и аквапарка здесь будет работать фитнес-центр.

Нижегородцы надеются, что с открытием аквапарка на проспекте Гагарина им больше не придется ездить за водными развлечениями в Казань. По словам собственника «Океаниса», здесь будет зона водных аттракционов с детским комплексом, в которую войдут более 10 горок высотой до 18 метров, примерно два десятка бассейнов, термальный блок, включающий инфракрасные бани, римские парильные, финская сауна, альпийские и русские бани, комплекс хамам, римские бассейны, кнейпа, гидромассажные, купели, а также рестораны и кафе.

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