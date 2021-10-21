На развитие метро в Нижнем Новгороде направят 56,5 млрд рублей

На развитие метрополитена в Нижнем Новгороде планируется направить 56, 5 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании профильного комитета регионального Законодательного собрания 21 октября.

Известно, что на строительство станций «Оперный театр» и «Сенная» уйдет 37 миллиардов рублей, для этого будет необходимо продлить тоннели на 3,2 километра. После ввода в эксплуатацию новых станций пассажиропоток на них составит 12,5 миллионов человек в год.

- Нижний Новгород находится в сложных для обслуживания транспорта условиях, в силу своих географических особенностей: город разделен рекой, а его правая часть находится значительно выше. Кроме того, большое количество исторических застроек снижают пропускную способность на улицах, хотя количество машин на дорогах растет, - подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев. - В целом, именно развитие метрополитена мы видим как часть новой комфортной маршрутной сети.

Для того чтобы построить станции «Варя» и «Сормовская» тоннели нужно будет продлить на 2,4 километра и вложить в это 19,6 миллиардов рублей. Пассажиропоток на этом направлении составит 7,8 миллионов человек в год.

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