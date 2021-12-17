Опубликована новая транспортная схема Нижнего Новгорода на 2022 год. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородские власти опубликовали новую транспортную схему Нижнего Новгорода на 2022 год. С картой новой маршрутной сети можно ознакомиться на геопортале Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области.

В частности, здесь можно увидеть нынешнее состояние маршрутной сети города, а также посмотреть схему на 2022 год и перспективу развития на 2025 год. На карте отображены схемы маршрутов, остановки и конечные остановочные пункты.

Напомним, новую транспортную схему начнут внедрять в Нижнем Новгороде летом 2022 года, главную роль при этом отдадут электротранспорту.

- Базовыми принципами разрабатываемой маршрутной сети станут обособление маршрутного транспорта от общего транспортного потока и приоритет городского электрического транспорта, - рассказал в интервью «КП – Нижний Новгород» министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.