Какие дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году.

В связи с 800-летием Нижнего Новгорода в этом году уделялось огромное внимание как благоустройству самого города, так и ремонту дорог. В общей сложности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде отремонтировали 30 дорог протяженностью свыше 34 километров. В следующем году эту работу планируется продолжить, хоть уже и не в столь грандиозных масштабах.

- В 2022 году в рамках нацпроекта в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 16 участков автомобильных дорог на сумму 828,8 миллиона рублей, - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев. - Контракты на выполнение работ планируется заключить в первой декаде декабря.

На прошедшем заседании комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству депутаты обсудили грядущий ремонт. И некоторые вопросы у них вызвали серьезные опасения.

- Практически выпал Московский район. Там планируется отремонтировать 780 метров, в Канавинском районе - километр, - напомнил председатель комиссии Станислав Прокопович. - Насколько я помню, в Московском районе планировалось отремонтировать еще две улицы.

По итогам заседания депутаты решили обратиться в областное правительство с просьбой увеличить финансирование ремонта дорог. А если уж сокращать количество ремонтируемых участков по районам города, то хотя бы пропорционально. Впрочем, о возможном увеличении количества участков говорил и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Мы ожидаем, что за счет экономии в результате конкурсных процедур, удастся расширить перечень ремонтируемых в 2022 году объектов, - отметил глава города. - Кроме того, ремонт небольших дорог, в том числе в частном секторе, будет проведен по программе «Вам решать!»

КОНКРЕТНО

Какие дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде?

-Улица Ларина

- Нижневолжская набережная

- Южное шоссе

- Проспект Ильича от пр. Ленина до ул. Красноуральская

- ул. Лесной Городок от Московского шоссе до ул. Ухтомского

- ул. Глеба Успенского

- ул. Волочильная от ул. Премудрова до ул. Дружбы

- ул.Гвоздильная

- ул. Яблоневая от ул. Фруктовая до ул. Деловая

- ул. Ульянова от ул. Нестерова до ул. Трудовая

- Кладбищенский проезд от ул.Медицинская до ул.Заярская

- ул.Юбилейная от ул.Ванеева до Кладбищенского проезда

- улица Ванеева от ул.Белинского до ул.Рокоссовского»

- ул.Гаугеля от пр.Кораблестроителей до ул.Светлоярской

- ул.Коновалова уч.1 от пр.Кораблестроителей АЗС Лукойл ул.Коновалова

- ул.Мориса Тореза от Сормовского шоссе до ул.Куйбышева.