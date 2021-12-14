Власти показали, где пройдет дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрут дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде был скорректирован с учетом планов развития Нижегородской агломерации. Об этих планах на заседании комитета Совета Федерации рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

- Ольгино и Новинки являются примером того, как агломерационный подход может превратить в перспективный проект проблемные территории, - отметил Сергей Морозов. - Прежде эта территория осваивалась хаотично. Она не была синхронизирована с планами развития ресурсоснабжающих организаций, что привело к заморозке целого ряда проектов жилищного строительства, банкротству застройщиков и проблеме обманутых дольщиков, которых там насчитывалось свыше четырех тысяч.

После того, как власти проанализировали градостроительный потенциал данной территории, стало понятно, что с учетом примыкающих территорий он составляет свыше 5 миллионов квадратных метров нового жилья.

- Это позволило включить магистральные сети газоснабжения этой территории в инвестиционную программу Газпрома, - рассказал Сергей Морозов. - Строительство необходимых для дальнейшего развития территории водозабора и сетей водоснабжения/водоотведения, а также магистральных электросетей планируется с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов.

Новый дублер пройдет по этому маршруту. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Также значительные изменения претерпел проект дублера проспекта Гагарина , который планируется построить в ближайшие годы.

- Изначально мы имели крайне неэффективный проект, который охватывал территории двух муниципальных районов, предусматривал три пересечения с железнодорожными путями и практически не обеспечивал вовлечения новых площадок для освоения, - рассказал Сергей Морозов. - После детальной проработки генеральных планов двух муниципалитетов и неформального подхода к вопросу развития территорий мы пришли к новому варианту. Он позволяет сократить протяженность дублера с 21 до 14,3 километра, избежать строительства ненужных железнодорожных развязок, обеспечить транспортную доступность.

По предварительным данным, стоимость строительства первой очереди дублера проспекта Гагарина составляет 25,3 миллиарда рублей.