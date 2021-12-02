На участке транспортной развязки на Циолковского открыли движение 1 декабря

На участке транспортной развязки на Циолковского открыли движение Фото:Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на участке транспортной развязки на Циолковского открыли движение. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

Губернатор Нижегородской области рассказал, что на участке дороги установили временные автобусные остановки. Это сделали для удобства местных жителей.

- Уверен, что пуск машин по реконструированному участку улицы Светлоярской улучшит транспортную обстановку в районе производственных работ, - уточнил Глеб Никитин.

На сегодняшний день готовность развязки на Циолковского составляет 70%. По словам губернатора Нижегородской области, строительство идет в хорошем темпе, а весной 2022 года все работы планируют завершить.

- Открытие реконструированного участка улучшит транспортную обстановку в районе строительства развязки. В таком виде схема движения будет работать до полного завершения строительных работ, которое запланировано на май, - добавил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Владимир Тужилин.

Новый участок дороги имеет две полосы движения шириной 5 метров каждая и разворотную петлю. Его общая протяженность - около 670 метров. Ежедневно на объекте задействовано около 50 единиц техники и 350-360 человек.

Напомним, что развязку на улице Циолковского обещали открыть к концу 2021 года.

Изначально сообщалось, что строительство развязки намечено на 36 месяцев. Но после ввод в эксплуатацию перенесли на более ранний срок — на май 2022 года, а это через 21 месяц от начала работ. Позже Глеб Никитин поставил вопрос ещё более раннего открытия движения по развязке — в конце 2021 года.