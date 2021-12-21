Более 20 маршруток отменят в Нижнем Новгороде к 2022 году

В Нижнем Новгороде отменят 21 маршрутку из-за обновления транспортной схемы к 2022 году. Соответствующие изменения опубликованы на портале ГИСОГД Нижегородской области.

Согласно информации, отмене подлежат маршруты Т-3, Т-13, Т-24, Т-29, Т-37, Т-40, Т-44, Т-45, Т-49, Т-57, Т-59, Т-67, Т-70, Т-74, Т-82, Т-87, Т-91, Т-94, Т-97, Т-138. Также автобусы перестанут ходить по маршруту № 95 («Поселок Дубравный» — «Площадь Свободы») и трамваи по маршруту № 1 («Черный пруд» — «Московский вокзал»). Помимо этого, отменят троллейбусы № 2 («Улица Минеева» — «Дворец бракосочетания»), №4 («Улица Минеева» — «Улица Плотникова») и №11 («Станция метро "Пролетарская"» — «Улица Плотникова»).

Напомним, что троллейбусы №10 и №25 изменили свои маршруты в Нижнем Новгороде с 27 ноября 2021 года. Это связано с ремонтными работами нижегородского водоканала.

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