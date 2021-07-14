Учитель на выбор, дресс-код и уроки по интересам: Какой будет Школа 800 в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

В Нижнем Новгороде полным ходом идет строительство нового образовательного комплекса Школа 800. Она включает в себя центр дополнительного образования на Бору и три школы в самом Нижнем Новгороде – в Сормовском, Автозаводском и Нижегородском районах. По словам строителей, сейчас готовность объекта составляет 80% и работы идут в соответствии с графиком. Что уже сделано в Школе 800 в Верхних Печерах и что ожидает школьников в новом учебном заведении – журналистам рассказали в ходе специальной экскурсии.

Горящий золотом фасад

Новый корпус Школы 800 в Верхних Печерах представляет собой полукруглое здание, которое впоследствии может стать одним из символов Нижнего Новгорода.

- Сейчас на фасаде уже появилась первая ламель (тонкая пластина – прим. ред.) , которая будет светиться золотистым цветом в солнечных лучах, - рассказал гендиректор ООО «Первая концессионная компания «Просвещение» Отто Сопроненко. - Продолжаются работы по устройству вентиляции, фасадов и оформлению прилегающей территории. Идет строительство лестницы и ведется внутренняя отделка. К зданию уже полностью подведены коммуникации: объект запитан, построена котельная, подключено теплоснабжение и водоснабжение. Это делалось еще зимой в достаточно суровых климатических условиях. Все мы помним, какая в этом году была зима.

Рядом со школой планируется оборудовать парковку с несколькими подъездами. На нее можно будет заехать прямо с шоссе. При этом круговое движение будет организовано не по территории школы, а по внешнему периметру.

В Нижнем Новгороде полным ходом идет строительство нового образовательного комплекса Школа 800. Фото: Мария СОРОКИНА

- Перед входом в школу будет предусмотрено место для высадки детей и разворотная площадка, - рассказал Отто Сопроненко. - Мы уже месяц работаем с городскими и региональными властями и в планах это все предусмотрено. Мы продумали развитие улично-дорожной сети таким образом, чтобы не нарушить качество жизни жителей района.

Кстати, на строительство подобных объектов отводится 24 месяца. Однако планом производства работ отведено 15 месяцев.

Учебный процесс

Новая школа предполагает совершенно иной подход к организации учебного процесса. Обучаться в ней смогут не одни только отличники, прошедшие специальный конкурс, но и все, кто успел попасть на набор. О нем должны объявить заранее. При этом дети еще на этапе обучения привыкают делать выбор - подбирать занятия по интересам и посещать их независимо от остального класса, с теми ребятами, кому интересен именно этот курс.

-Начиная с 7 класса у детей начинается дифференциация предметов. Сначала у всей параллели одним уроком ставится математика. Перед детьми выходит 4-5 педагогов, каждый из которых презентует свой курс, - рассказал руководитель Школы 800 Сергей Злобин. - Этот курс различается по сложности и задачам – базовая, профильная математика, математика к олимпиадным заданиям. Дети выбирают того педагога и тот курс, который им интересен. В 10-11классе такой выбор предоставляется по всем предметам.

Кроме того, учащиеся школы 800 смогут заниматься у того учителя, который им кается более интересным. Если этот преподаватель находится в другом корпусе за десятки километров, обучаться у него можно в онлайн-формате, не тратя время на дорогу.

- Предполагается 2 ступени обучения – 1-6 класс и 7-11 класс. Педагоги начальной школы не оставят детей и будут вести ряд предметов, тем самым помогая преодолеть кризисные моменты в подростковом возрасте, - пояснил Сергей Злобин. - Школа будет работать в одну смену, но предусмотрено много дополнительных занятий.

По его словам, образовательная программа прошла экспертизу в научном сообществе. На нее получено положительное заключение Российской академии образования.

- Что касается педагогического состава, он сформирован у нас на 90%. По отдельным предметам у нас есть пока вакансии, и мы приглашаем учителей принять участие в отборе. Эта процедура шла на протяжении четырех месяцев. Более тысячи учителей участвовали в отборе и на данный момент у нас 280 педагогов, которые получили рекомендацию от экспертов,- добавил Сергей Злобин.

Сейчас на фасаде уже появилась первая ламель. Фото: Мария СОРОКИНА

Важно, что в новой школе не будет единого стандарта формы – ученикам оставляют свободу выбора. И все же, существует дресс-код, которого надо придерживаться, поэтому родителям учащихся необходимо подробно ознакомиться с официально-деловым стилем одежды. Также школа 800 будет предлагать форму со своей символикой, но приобретать ее или нет – личный выбор каждого.

О лицензии

Как любое новое учебное заведение Школа 800 до начала учебного процесса она должна пройти лицензирование. Без этой процедуры невозможно открыть набор в школу и начать обучение.

- К получению лицензии мы приступим тогда, когда будут готовы все объекты и мы получим необходимые документы из Роспотребнадзора, - пояснила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. - Со своей стороны мы уже начали проверять образовательные программы, чтобы потом не тратить время на эти формальности. Как только объект будет готов с точки зрения безопасности и будут соблюдены все процедуры, то мы начнем работать над лицензированием. Что касается заявок от родителей учеников, то их мы собрали, чтобы понять, на какие классы и параллели у нас самый большой запрос. Исходя из этого мы сможем просчитать потребность в учителях и составить штатное расписание, продумать все финансовые модели. Один из ключевых моментов – это первоклассники. Мы раньше уже говорили об этом и сейчас напоминаем, что родители будущих первоклассников должны подать заявления в свои школы по месту жительства. Когда мы получим лицензию и начнем непосредственно запись в «Школу 800», мы будем использовать специальную электронную площадку. Она уже разработана и опробирована, чтобы не было никакого человеческого фактора и никто не мог проскочить без очереди.

Правда, пока точную дату получения лицензии предсказать сложно. На это влияет слишком много факторов.

Сейчас объект готов на 80%. Фото: Мария СОРОКИНА

- Мы начнем формировать классы, когда будет получена лицензия, - пояснила Ольга Петрова. – Если это будет 25 августа, значит – 25 августа. Если 28 августа, то – 28. Для необходим целый комплекс документов: разрешение на ввод в эксплуатацию, разрешение от Роспотребнадзора, подготовка основной образовательной программы, по которой проходит обучение. Как только будет готов весь пакет документов, мы сможет получать лицензию. Здесь последовательность очень четкая. 18 июля мы уже запускаем эту процедуру.