В новой транспортной схеме Нижегородской области приоритет отдадут электротранспорту

Новая транспортная схема, разрабатываемая сейчас в Нижегородской области, предполагает создание выделенных полос и приоритет электротранспорта. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном министерстве транспорта.

- Базовыми принципами разрабатываемой маршрутной сети станут обособление маршрутного транспорта от общего транспортного потока и приоритет городского электрического транспорта, - рассказал министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев. – Также на рейсах планируется использовать автобусы большой вместимости и запустить единую тарифную систему. Планируется, что это позволит сократить время ожидания на остановках при пересадках.

Напомним, ранее мы писали, что новую транспортную схему планируется запустить в Нижегородской области летом-осенью 2022 года. При этом ее обсуждение должно начаться уже в этом году.