Развязку на улице Циолковского могут открыть к концу 2021 года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В настоящий момент прорабатывается вопрос ускоренного строительства транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода. На строительную площадку выезжал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Вместе с ним перспективу открытия обсуждали специалисты регионального управления автомобильных дорог и подрядной организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отметил вице-губернатор, строительство развязки вначале было намечено на 36 месяцев. Но после ввод в эксплуатацию перенесли на более ранний срок — на май 2022 года, а это через 21 месяц от начала работ. Сейчас поставлен вопрос ещё более раннего открытия движения по развязке — в конце 2021 года. Он прорабатывается по поручению Глеба Никитина.

— Подрядчик работает на каждом свободном участке земли. На объекте уже задействованы четыре буровые установки, но выполнение работы можно ещё ускорить. Для этого требуется дополнительно ограничить движение от улицы Федосеенко до бульвара Юбилейного. Сейчас рассматривается вопрос организации объезда для автомобилей и общественного транспорта. Значительных неудобств это не должно принести, но позволит значительно сократить сроки строительства, — уверяет Сергей Морозов.

Кроме того, подрядчик сообщил, что на объекте ежедневно трудится около 150 человек и 30 единиц техники.

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