Минтранс: «Транспортная схема Нижнего Новгорода еще будет дорабатываться». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За последние несколько лет общественный транспорт стал одной из самых наболевших проблем в Нижнем Новгороде. Нижегородцы жаловались на долгое ожидание транспорта, необходимость пересадок и нехватку автобусов. Все это власти обещали решить с помощью новой транспортной схемы, разработка которой продолжалась не один год.

И вот на днях на сайте ГИСОГД Нижегородской области была опубликована новая транспортная схема. С удивлением нижегородцы не досчитались на ней еще пары десятков привычных маршрутов. В частности, отменены оказались маршруты Т-3, Т-13, Т-24, Т-29, Т-37, Т-40, Т-44, Т-45, Т-49, Т-57, Т-59, Т-67, Т-70, Т-74, Т-82, Т-87, Т-91, Т-94, Т-97, Т-138. Также, согласно документу, автобусы перестанут ходить по маршруту № 95 («Поселок Дубравный» — «Площадь Свободы») и трамваи по маршруту № 1 («Черный пруд» — «Московский вокзал»). Также отменят троллейбусы № 2 («Улица Минеева» — «Дворец бракосочетания»), №4 («Улица Минеева» — «Улица Плотникова») и №11 («Станция метро "Пролетарская"» — «Улица Плотникова»).

Впрочем, в региональном Минтрансе призывают нижегородцев не паниковать раньше времени – представленная схема еще будет дорабатываться.

- Маршрутная сеть нижегородской агломерации в настоящее время проходит стадию корректировок на основании предложений, которые дают эксперты и администрации городов, входящих в состав агломерации, - сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. - Вариант, размещенный в ГИСОГД, является рабочим, а не итоговым. В связи с многочисленными вопросами нижегородцев, было принято решение сделать открытой работу на этапе экспертного сообщества. После корректировок, которые вносятся на основании предложений СМУ и экспертного сообщества, маршрутная сеть будет опубликована для обсуждения.

Уже известно, что после перехода на новую транспортную схему изменится и система оплаты проезда. Как ожидается, это позволит наладит график работы автобусов.

- Сегодня перевозчики и работающие на маршрутах водители мотивированы на сбор выручки от оплаты проезда и опережение транспортных средств других перевозчиков на смежных участках маршрутов, - отметили в региональном Минтрансе. - Начиная с 2022 года, планируется поэтапно перевести все маршруты общественного транспорта на так называемые брутто-контракты, по условиям которых вся плата за проезд перечисляется в бюджет, а перевозчикам полностью оплачивается также из бюджета их работа. При такой экономической модели перевозчики будут заинтересованы в соблюдении графиков движения и наличии качественного подвижного состава.