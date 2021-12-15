"Школу 800" в Нижнем Новгороде должны достроить к апрелю 2022 года

Строительство корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде завершится к апрелю 2022 года. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на замминистра образования Нижегородской области Алексея Короткова, который озвучил новые сроки строительства на заседании комитета по социальным вопросам регионального Заксобрания вчера, 14 декабря.

Напомним, что учебное заведение должно было начать работу в сентябре уходящего года – оно строилось к 800-летию Нижнего Новгорода. Юбилейный год подходит к концу, но ни один корпус учреждения не введён в эксплуатацию. Вопрос о возможных штрафах за срывы сроков строительства поднял депутат нижегородского Заксобрания Роман Кабешев.

Алексей Коротков утвердил, что штрафы не будут применены, если корпуса окончательно достроят к 1 апреля 2022 года. На данный момент готовность объектов оценивается в 60-90%. Замминистра рассказал, что корпус в Верхних Печёрах построен на 90%, в Автозаводском районе – на 68-70%, а в Сормове – на 60%.