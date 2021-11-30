35,5 млрд рублей выделят на продление нижегородского метро до станции "Сенной"

35,5 миллиарда рублей направят на продление Автозаводской линии нижегородского метро до станции "Сенной". Мэрия Нижнего Новгорода определила подрядчика для проектирования и строительства двух новых станций – им стала ГК "Моспроект-3". Об этом сообщили в нижегородском ГУММиД.

– Заявка ГК "Моспроект-3" на разработку проектной документации и строительство участка от станции "Горьковской" до станции "Сенной" Автозаводской линии Нижегородского метрополитена соответствует тендерной документации, – прокомментировал директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

А также напомнил, что подрядчик должен проработать два варианта прохождения будущей трассы метро до площади Сенной: с промежуточными станциями "Площадь Свободы" и "Оперный театр".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что этот проект существенно улучшит транспортную доступность нагорной части города. Как было отмечено ранее, строительство метро финансируется за счёт инфраструктурного кредита.

Гендиректор ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова рассказала, что новый участок ветки метро будет иметь протяжённость 3 километра, на котором построят две станции мелкого заложения. Она также отметила, что продление метро должно пройти в условиях плотной городской застройки, при обилии подземных коммуникаций. При этом заказчик требует минимального воздействия на движение наземного транспорта.