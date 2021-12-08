Четыре новые станции метро построят в Нижнем Новгороде. Рассказываем, как изменится нижегородская подземка в ближайшие пять лет

Четыре новые станции метро построят в ближайшие пять лет. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Разговоры о развитии метрополитена в Нижнем Новгороде длятся уже много лет, и вот наконец дело сдвинулось с мертвой точки: на днях стало окончательно понятно, что новым станциям в столице Приволжья быть! Их будет четыре – две в центре Сормовского района и еще две – в нагорной части города. Планируется, что все станции будут построены до конца 2026 года.

Станции «Сенная» и «Оперный театр»/«Площадь Свободы»

Станцию метро «Сенная» в Нижнем Новгороде планируют построить в 2025 году. Контракт на продление Автозаводской линии метрополитена будет заключен до 10 декабря, сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

- Планируем, что разработка проектно-сметной документации на продление Автозаводской линии весной будущего года будет завершена. Но ещё до этого времени можно будет проводить работы на земле, которые не требуют разрешения на строительство. Потом уже начнутся строительно-монтажные работы. Их окончание планируется в 2025 году, - рассказал глава Нижнего Новгорода в интервью телекомпании «Волга».

Подрядчик должен проработать два варианта прохождения пути будущего метро до площади Сенной: с промежуточными станциями «Площадь Свободы» и «Оперный театр». Впоследствии будет выбран наиболее оптимальный вариант в плане экономической и производственной целесообразности.

Строительством займется ГК «Моспроект-3», которая стала победителем аукциона. Компания имеет большой опыт развития московского метрополитена: ее специалисты спроектировали и построили в столице десятки новых станций.

Как пояснила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова, всего на новом участке протяженностью три километра предусмотрено строительство двух станций мелкого заложения.

- Продление Автозаводской линии предполагается в условиях плотной городской застройки с обилием подземных коммуникаций. Заказчиком также определена задача по минимизации воздействия на движение наземного транспорта. Детальные технологические решения наши специалисты предложат после проведения проектно-изыскательных работ, – прокомментировала Анна Меркулова.

После ввода в эксплуатацию новых станций пассажиропоток на них составит 12,5 миллионов человек в год. Если учесть, что путь на метро от станции "Парк культуры" до "Горьковской" занимает около 25 минут, то до площади Сенной можно будет добраться с Автозавода примерно за полчаса.

Станции «Варя» и «Сормовская»

Две новых станции Сормовско-Мещерской ветки метро планируют построить до конца 2026 года. Как сообщили в МКУ «ГУММиД», торги на разработку проектно-сметной документации будут объявлены в октябре следующего года.

Для того, чтобы построить эти две станции, тоннели необходимо продлить на 2,4 километра. С их вводом пассажиропоток на обозначенном направлении составит 7,8 миллионов человек в год.

- Нижний Новгород находится в сложных для обслуживания транспорта условиях в силу своих географических особенностей: город разделен рекой, а его правая часть находится значительно выше. Кроме того, большое количество исторических застроек снижают пропускную способность на улицах, хотя количество машин на дорогах растет. В целом, именно развитие метрополитена мы видим как часть новой комфортной маршрутной сети, - подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Цена вопроса

В общей сложности на развитие нижегородского метрополитена планируется направить 56,5 миллиардов рублей – строительство будет вестись с использованием инфраструктурных кредитов. На продление Автозаводской ветки метро будет направлено 35,5 миллиарда рублей, а на строительство станций «Варя» и «Сормовская», по предварительным оценкам, может уйти порядка 19,6 миллиарда рублей.

Аналитики подсчитали, что ввод всех запланированных станций позволит увеличить пассажиропоток со 100 до 150 тысяч человек в день, то есть на 50%.

- Новый проект значительно улучшит транспортную доступность нагорной части города с учетом пропускной способности улиц исторического центра. Финансирование проекта осуществляется и за счет средств «инфраструктурного меню». Нижегородская область в числе первых сформировала предложение об участии в механизме инфраструктурных бюджетных кредитов, и продление метро – необходимая составляющая для дальнейшего развития города», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 станций насчитывает нижегородский метрополитен сегодня

56,5 млрд рублей будет направлено на развитие метрополитена в Нижнем Новгороде

5 лет потребуется для строительства четырех новых станций

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