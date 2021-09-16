Глеб Никитин: образовательный процесс в Школе 800 рассчитываем начать в январе 2022 года

Меньше всего вопросов по срокам вызывает главный корпус в Верхних Печерах. Фото: Мария СОРОКИНА

Образовательный процесс в Школе 800 планируют начать в январе 2022 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.

- Я думаю, есть все основания рассчитывать, что в этом году мы получим образовательную лицензию, и уже с января следующего года можно будет начать образовательный процесс, - подчеркнул глава региона.

По его словам, степень готовности корпуса в Верхних Печерах составляет почти 90%.

- По этому корпусу наименьшее количество опасений по срокам, - сказал губернатор. Другие корпуса находятся в меньшей степени готовности, однако в какой именно, Глеб Никитин не уточнил. По данным на 23 августа, готовность корпуса в Автозаводском районе составляет 65%, в Сормовском – 57%.

Сроки и безопасность

Губернатор пояснил, что некоторое отставание по срокам связано с особенностями технологического процесса.

- Например, по Верхним Печерам технологический процесс набора прочности бетона обеспечил необходимость некоторой задержки по отношению к тем планам, которые были заявлены в начале лета, - рассказал он.

Несмотря на это, правительство региона по-прежнему рассчитывает, что объект будет сдан раньше срока.

- Корпус в Печерах был заложен 1 июня 2020 года, то есть еще полутора лет даже не прошло. Вообще такие объекты строятся за 24 месяца, но мы, конечно, хотели и до сих пор рассчитываем на то, что обеспечим строительство в более короткие сроки (изначально планировалось уложиться в 15 месяцев – прим.), - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется безопасности: она не должна страдать в погоне за сроками.

- Мы осуществляем контроль за работами. Наша задача – чтобы, несмотря на эти амбициозные планы по срокам, ни в коем случае не пострадало качество и безопасность. Мы проверяем, чтобы не просто соблюдались нормативы, но была гарантирована абсолютная безопасность, - пояснил Глеб Никитин.

Школа 800 будет бесплатной

«Школа 800» - крупнейший инновационный образовательный проект, реализуемый в Нижнем Новгороде. Он включает в себя три школы в Нижнем Новгороде – в Сормовском, Автозаводском и Нижегородском районах, а также центр дополнительного образования на Бору. В общей сложности «Школа 800» рассчитана на 4500 учащихся. Реализацией проекта занимается концессионер, а не государственный заказчик, поэтому многие родители переживают, что обучение здесь будет платным. Однако Глеб Никитин заверил: обучение в «Школе 800» будет абсолютно бесплатным.

- Это будет школа, полностью работающая по федеральному государственному образовательному стандарту, поэтому здесь никаких опасений испытывать не нужно, - подчеркнул он.

Порядок зачисления объявят после получения лицензии

Набор учащихся в Школу 800 станет возможным лишь после того, как учреждение получит образовательную лицензию, однако уже сейчас многих родителей волнует вопрос, по какому принципу будет проходить зачисление.

- Мы всегда говорили о том, что приоритет при зачислении в Школу 800 получат те, кто живет вокруг этих школ. Порядок зачисления будет объявлен после получения образовательной лицензии. Все, кто живет рядом, будут иметь возможность попасть в эту школу, - сказал Глеб Никитин.

Что касается благоустройства территории, прилегающей к Школе 800 в Верхних Печерах, то оно будет завершено в сроки реализации проекта.