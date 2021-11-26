ТРЦ «Океанис» открылся в Нижнем Новгороде. Показываем, как он выглядит изнутри

Oceanis Mall открылся в Нижнем Новгороде 25 ноября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Торгово-развлекательный центр Oceanis Mall открылся в Нижнем Новгороде 25 ноября. Он входит в состав одноименного аквапарка, который должен заработать здесь в 2022 году.

«Океанис» расположен на проспекте Гагарина, прямо у дороги на остановке «Тобольские казармы». Необычный дизайн здания в виде волн и подсветка привлекают внимание издалека. Здесь есть парковка для автомобилей – подземный паркинг на 428 машиноместа и уличная зона для автомобилей дополнительно на 500 мест. Входная группа находится со стороны, расположенной вдоль магистрали.

У ТРЦ есть парковка - уличная и подземная. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Внутри торговый центр похож на декорации к фильму про далекое будущее: он имеет лаконичный футуристичный интерьер, в котором, кажется, нет ничего лишнего. Много свободного пространства, света и белого цвета. Сейчас, перед Новым годом, здесь много иллюминации, вся она выдержана в едином стиле.

На входе посетителей встречает новогодняя елка и фигура белого медведя. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

При входе посетителей встречает красивая огромная ель и водопад голубых огоньков, которым украшена стеклянная лифтовая шахта. Также внимание покупателей привлекает большая фигура белого медведя, к которой не иссякает очередь из желающих сфотографироваться.

На первом этаже расположен "Спар". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На первом этаже молла расположен продуктовый супермаркет «Спар», и попасть туда можно без всяких кодов. Но если Вы захотите прогуляться по остальным площадям торгового центра, охрана попросит показать QR-код. К слову, охранники, которые нам попались, были весьма приветливые и вежливые.

ТРЦ красиво украсили к Новому году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сейчас «Океанис» стоит практически пустой: кроме «Спара» здесь открылись еще несколько арендаторов – Kari и Kari Kids, «Аскона», аптека, оптика, магазин бытовой техники и электроники DNS, в скором времени ожидается открытие «Детского мира».

Пока большинство площадей и пустует. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Остальные площади пока пустуют, однако баннеры с логотипом молла за стеклянными дверцами повсюду сообщают посетителям, что скоро здесь откроется магазин.

Здесь есть как лифты, так и эскалаторы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Площадь торгового центра составляет более 30 тысяч квадратных метров. Кроме магазинов и аквапарка здесь будет работать фитнес-центр, название которого владельцы молла пока держат в тайне.

Интерьер выполнен в футуристичном дизайне. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В «Океанисе» четыре уровня. Третий этаж представляет собой большую свободную площадь с белыми футуристичными колоннами – вероятно, здесь разместится ресторанный дворик – зона фудкорта, рассчитанная на 1500 посадочных мест.

Здесь много света и белого цвета. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Аквапарк в составе комплекса «Океанис» откроется, по последним данным, в 2022 году. Здесь будет зона водных аттракционов с детским комплексом, в которую войдут более 10 горок высотой до 18 метров, примерно два десятка бассейнов, термальный блок, включающий инфракрасные бани, римские парильные, финская сауна, альпийские и русские бани, комплекс хамам, римские бассейны, кнейпа, гидромассажные, купели, а также рестораны и кафе.