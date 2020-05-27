Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 мая 2020 года: заболевший бизнес-омбудсмен и снятие карантина в Мухтолове

Несмотря на в целом благоприятные тенденции по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области, количество зараженных все еще продолжает расти. Так, за последние сутки было зарегистрировано 228 новых случаев заболевания. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему находятся в приволжской столице – там опасным вирусом заразились 4 324 человека. Еще 4 180 случаев зарегистрированы в районах Нижегородской области.

Уже 189 068 жителей Нижегородской области сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Только за предыдущий день на COVID-19 проверился 4 831 человек.

Еще семь пациентов с COVID-19 скончались в Нижегородской области за последние сутки. Таким образом, общее число умерших от коронавируса на 26 мая 2020 года увеличилось до 72 человек.

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года увеличилось до 2895 человек. За минувшие сутки выписались сразу 370 нижегородцев, переболевших COVID-19.

Глеб Никитин ответил на своей странице в Instagram на вопросы нижегородцев о втором этапе снятия ограничений и отмене QR-кодов. Губернатор подчеркнул, что о полном выходе из режима самоизоляции говорить пока рано.

1 546 транспортных средств были проверены за последние сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область. Как сообщили в пресс-службе облправительства, осмотр машин проводили сотрудники правоохранительных органов.

Минздрав рекомендовал премировать сотрудников диагностического центра в Нижнем Новгороде. Ранее медсестры КДЦ сообщили, что работают с «ковидными» пациентами, но никаких надбавок не получают.

Смертельно опасный вирус скосил нижегородского бизнес-омбудсмена Павла Солодкого. Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Аппарата уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области, больного госпитализировали еще на прошлой неделе.

Несколько сотрудников нижегородской поликлиники №31 также находятся на больничном из-за коронавируса.

Инициатива правительства Нижегородской области по предоставлению субсидий бизнесу, реализующему подакцизные товары, поддержана на федеральном уровне – в Бюджетный кодекс РФ уже внесены все необходимые изменения. Напомним, проблема заключалась в том, что Бюджетный кодекс запрещал предоставлять субсидии предпринимателям, реализующим подакцизные товары. В итоге без права на помощь оказались сотни организаций – ведь практически в любом ресторане или отеле продаются алкогольные напитки.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района. В поселке на данный момент зарегистрировано 36 случаев заражения, причем за последние три дня не выявлено ни одного нового случая. Очаг заболеваемости ликвидирован.