Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года выросло до 2895 человек

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года увеличилось до 2895 человек. За минувшие сутки выписались сразу 370 нижегородцев, переболевших COVID-19.

При этом ранее сообщалось, что за последние сутки диагноз подтвердился еще у 228 жителей региона. Таким образом общее количество зараженных выросло до 8504 человек.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, около 3,5 тысячи пациентов находятся на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает без симптомов или в легкой форме. Около двух тысяч нижегородцев с коронавирусом находятся в больницах, свыше 4,1 тысячи - под наблюдением врачей, 73 человека - в обсерваторах.

Чиновник также добавил, что уже 34 % нижегородцев здоровы. Однако за последние несколько дней коэффициент распространения COVID-19 в регионе начал расти. Сегодня он составляет 0,96.

- Это связано с тем, что стабилизировался уровень заболеваемости. По итогам верификации в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев, - пояснил глава региона.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что в регионе стало на семь жертв коронавируса больше. Теперь их в общей сложности 72.

КСТАТИ

Под каждым новым постом на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Инстаграме разворачиваются дискуссии и беседы. Конечно, за последние два месяца все вопросы от жителей на 99% касаются пандемии коронавируса. Больше всего люди ждут отмены QR-кодов и полного снятия ограничений, чтобы вернуться к полноценной жизни. Вечером 25 мая чиновник ответил в комментариях на самые популярные вопросы и предложения.

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