«О полном выходе говорить еще рано»: Глеб Никитин ответил на вопросы нижегородцев о втором этапе снятия ограничений и отмене QR-кодов

Под каждым новым постом на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в «Инстаграм» разворачиваются дискуссии и беседы. Конечно, за последние два месяца все вопросы от жителей на 99% касаются пандемии коронавируса. Больше всего люди ждут отмены QR-кодов и полного снятия ограничений, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Вечером 25 мая Глеб Никитин ответил в комментариях на самые популярные вопросы и предложения.

- Разрешите проводить мероприятия, пусть даже на ограниченное количество человек, на свежем воздухе с соблюдением дистанции! Подумайте про загородные площадки и ивент-сферу, помогите нам выжить! – обратилась к власти одна из нижегородок.

Глеб Никитин подчеркнул в ответ, что массовые мероприятия запрещены не только в нашем регионе, но и по всей России.

- Да и не в той ещё мы точке, к сожалению, чтобы можно было их проводить, - добавил глава Нижегородской области.

На вопрос о том, когда пожилым людям можно будет выходить на улицу, Глеб Никитин еще раз напомнил, что жители в возрасте 65+ находятся в повышенной группе риска.

- Пока не будет уверенности, что эпидемия ушла, эта мера будет сохраняться, - резюмировал он.

- Глеб Сергеевич, когда откроются ФОКи? Мы уже не понимаем, смогут ли дети вернуться в спорт?

- Мое отношение к спорту известно. Это один из первых приоритетов для наших детей. Но я уже говорил - мы не можем так рисковать. Как только будет возможность возобновить работу спортивных секций, я вам сразу сообщу, - ответил Глеб Никитин.

Но больше всего жителей интересует, когда же Нижегородская область перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.

- Коэффициент эпидемии сегодня 0,86, вчера был 0,78 . Ко второму этапу пока прейти нет возможности. Число зараженных еще высоко. В остальном, готовы к переходу - коечный фонд с запасом, тестов делаем больше, чем в среднем по стране, - отметил Глеб Никитин.

В ответ на вопрос, когда же регион сможет полностью выйти из режима всеобщей самоизоляции, губернатор добавил: «Все зависит от динамики, постепенно ограничения снимаются, но о полном выходе говорить еще рано».

Что касается отмены QR-кодов, которые сейчас для выхода необходимо оформлять через сервис «Карта жителя Нижегородской области», Глеб Никитин отметил, что это возможно только на третьем этапе снятия ограничений.

- Как только победим эпидемию, коды отменим сразу, - заявил чиновник.

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