Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. За последние сутки в регионе были подтверждены еще 228 новых случаев.
Наибольшее количество заболевших по-прежнему находятся в приволжской столице – там опасным вирусом заразились 4 324 человека. Еще 4 180 случаев зарегистрированы в районах Нижегородской области.
Наибольшее количество отмечается в Павловском районе – там коронавирусом заболели 672 человека. Опасное заболевание подтверждено также у 403 жителей Дивеевского района и у 315 жителей Кулебакского.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, особое внимание сейчас приковано к тем районам, где несколько недель назад был введен карантин. Речь идет о Починках, Выксе, Павлове, Тумботино, Кулебаках, Мухтолово и Дивееве.
- Надеюсь, что в ближайшее время удастся принять очередные решения. Все зависит от динамики заболеваемости и позиции санитарных врачей, - подчеркнул глава региона.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 26 мая:
Ардатовский – 117 случаев
Арзамас – 100 случаев
Арзамасский – 20 случаев
Балахнинский – 89 случаев
Богородский – 274 случая
Большеболдинский район – 20 случаев
Большемурашкинский – 1 случай
Борский – 232 случая
Бутурлинский – 16 случаев
Вадский – 3 случая
Варнавинский район – 6 случаев
Вачский – 51 случай
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 5 случаев
Володарский – 47 случаев
Воротынский – 11 случаев
Воскресенский – 25 случаев
Выксунский – 84 случая
Гагинский – 13 случаев
Городецкий – 90 случаев
Д.Константиновский – 38 случаев
Дзержинск – 194 случая
Дивеевский – 403 случая
Княгининский - 1 случай
Ковернинский – 2 случая
Краснобаковский – 9 случаев
Краснооктябрьский – 125 случаев
Кстовский – 180 случаев
Кулебакский – 315 случаев
Лукояновский – 46 случаев
Лысковский – 28 случаев
Навашинский – 94 случая
Павловский – 672 случая
Первомайский – 8 случаев
Перевозский – 9 случаев
Пильнинский – 46 случаев
Починковский – 174 случая
Семеновский – 151 случай
Сергачский – 119 случаев
Сеченовский – 39 случаев
Сокольский – 9 случаев
Сосновский – 67 случаев
Спасский – 26 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 9 случаев
Уренский – 20 случаев
Чкаловский – 17 случаев
Шарангский – 10 случаев
Шатковский – 47 случаев
Шахунский – 72 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 4 324 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 504 человек - за последние сутки стало известно еще о 228 случаях. При этом 2 895 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 72 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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