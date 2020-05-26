2020-05-26T12:51:28+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Публикуем свежие цифры по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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За последние сутки в Нижегородской области были подтверждены еще 228 новых случаев заражения коронавирусомЗа последние сутки в Нижегородской области были подтверждены еще 228 новых случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. За последние сутки в регионе были подтверждены еще 228 новых случаев.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему находятся в приволжской столице – там опасным вирусом заразились 4 324 человека. Еще 4 180 случаев зарегистрированы в районах Нижегородской области.

Наибольшее количество отмечается в Павловском районе – там коронавирусом заболели 672 человека. Опасное заболевание подтверждено также у 403 жителей Дивеевского района и у 315 жителей Кулебакского.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, особое внимание сейчас приковано к тем районам, где несколько недель назад был введен карантин. Речь идет о Починках, Выксе, Павлове, Тумботино, Кулебаках, Мухтолово и Дивееве.

- Надеюсь, что в ближайшее время удастся принять очередные решения. Все зависит от динамики заболеваемости и позиции санитарных врачей, - подчеркнул глава региона.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 26 мая:

Ардатовский – 117 случаев

Арзамас – 100 случаев

Арзамасский – 20 случаев

Балахнинский – 89 случаев

Богородский – 274 случая

Большеболдинский район – 20 случаев

Большемурашкинский – 1 случай

Борский – 232 случая

Бутурлинский – 16 случаев

Вадский – 3 случая

Варнавинский район – 6 случаев

Вачский – 51 случай

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 5 случаев

Володарский – 47 случаев

Воротынский – 11 случаев

Воскресенский – 25 случаев

Выксунский – 84 случая

Гагинский – 13 случаев

Городецкий – 90 случаев

Д.Константиновский – 38 случаев

Дзержинск – 194 случая

Дивеевский – 403 случая

Княгининский - 1 случай

Ковернинский – 2 случая

Краснобаковский – 9 случаев

Краснооктябрьский – 125 случаев

Кстовский – 180 случаев

Кулебакский – 315 случаев

Лукояновский – 46 случаев

Лысковский – 28 случаев

Навашинский – 94 случая

Павловский – 672 случая

Первомайский – 8 случаев

Перевозский – 9 случаев

Пильнинский – 46 случаев

Починковский – 174 случая

Семеновский – 151 случай

Сергачский – 119 случаев

Сеченовский – 39 случаев

Сокольский – 9 случаев

Сосновский – 67 случаев

Спасский – 26 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 9 случаев

Уренский – 20 случаев

Чкаловский – 17 случаев

Шарангский – 10 случаев

Шатковский – 47 случаев

Шахунский – 72 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 4 324 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 504 человек - за последние сутки стало известно еще о 228 случаях. При этом 2 895 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 72 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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