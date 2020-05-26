Более полутора тысяч машин было проверено на въезде в Нижегородскую область за последние сутки

26 Май 2020 2020-05-26T11:29:25+03:00

За полтора месяца правоохранители провели с жителями более 104 тысяч профилактических бесед

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1 546 транспортных средств были проверены за последние сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область. Как сообщили в пресс-службе облправительства, осмотр машин проводили сотрудники правоохранительных органов.

Всего с 10 апреля по 25 мая 2020 года полицейские, а также представители органов исполнительной власти провели с нижегородцами 104 055 профилактических бесед на тему опасности нарушения режима всеобщей самоизоляции.

За этот же период на тех, кто покинул дома без специальных QR-кодов, было составлено более 11 тысяч протоколов.

Напомним, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в «Инстаграм» ответил на самые популярные вопросы жителей региона. Больше всего людей интересуют даты снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, и отмена QR-кодов.

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ИСТОЧНИК KP.RU