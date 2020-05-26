Бизнес-омбудсмена Павла Солодкого госпитализировали с коронавирусом

Смертельно опасный вирус скосил нижегородского бизнес-омбудсмена Павла Солодкого. Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Аппарата уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области, больного госпитализировали еще на прошлой неделе.

- Павла Солодкого положили в больницу с подтвержденным коронавирусом 21 мая. Соответственно с 21 мая все сотрудники Аппарата находятся на карантине. Роспотребнадзор за нами следит, - пояснила собеседница «Комсомолки».

Отмечается, что состояние у бизнес-омбудсмена нормальное, поэтому продолжает работать даже лежа на больничной койке. Все совещания проводит в онлайн-режиме.

- Павел Михайлович бодр и весел. Так что работаем, но дистанционно, - уточнили в пресс-службе Аппарата уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области.

КСТАТИ

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года выросло до 8504 человек. За минувшие сутки в регионе выявлено еще 228 новых случаев заражения. По числу новых заболевших COVID-19 регион находится на четвертом месте в России. Больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией было выявлено за последние сутки в Москве - 2830. На втором месте находится Московская область (817), а на третьем - Санкт-Петербург (363).

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