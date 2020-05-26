Сотрудники поликлиники №31 заразились коронавирусом в Нижнем Новгороде

26 Май 2020 2020-05-26T17:52:40+03:00

Все они находятся на амбулаторном лечении

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Несколько сотрудников нижегородской поликлиники №31 находятся на больничном из-за коронавируса. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Предписаний Роспотребнадзора о закрытии поликлиники на карантин не поступало. Проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Заболевшие изолированы и проходят амбулаторное лечение, а все, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением, - отметили в минздраве.

Сообщается также, что еженедельно медицинским сотрудникам делают тесты на коронавирус, а в помещениях поликлиники проводится дезинфекция. На рабочих местах все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты, консультации по мере возможности оказываются по телефону, а в случае необходимости врачи выезжают к пациентам на дом также строго в СИЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 медсестер заразились коронавирусом в больнице №28 в Нижнем Новгороде. Одна из них уже выздоровела и вернулась к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU