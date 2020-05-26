Минздрав рекомендовал премировать сотрудников диагностического центра в Нижнем Новгороде
Накануне в редакцию «Комсомольской правды» обратились медицинские сестры Нижегородского диагностического центра. Они заявили, что с 1 апреля 2020 года работают с пациентами, у которых есть COVID-19, в режиме 24/7. Причем одна смена длится 50 часов!
- Везут из стационаров Нижнего Новгорода и области. Федеральных выплат нет, наш минздрав так решил, - говорится в обращении медицинских работников.
Реакция министра здравоохранения Нижегородской области не заставила себя ждать. Давид Мелик-Гусейнов практически сразу после огласки этой истории в СМИ заявил: федеральные выплаты медикам за работу с «ковидными» пациентами были доведены до Нижегородского диагностического центра в полном объеме и в срок.
- Учитывая важность работы сотрудников диагностического центра в системе оказания медпомощи больным с коронавирусной инфекцией, руководству КДЦ рекомендовано изыскать возможность дополнительного стимулирования на основе локальных актов медицинской организации, - сказал чиновник.
Причем министр подчеркнул, что дополнительные возможности по премированию отдельных специалистов этого медучреждения будут произведены за счет средств областного бюджета.
Тем временем на своей странице в «Инстаграме» Давид Мелик-Гусейнов написал, что зарплата медиков должна быть достойной.
- А еще лучше, чтобы стимулирующие выплаты были для всех без исключения. Будем работать над этим, - пообещал глава регионального минздрава.
Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией заразились одиннадцать медсестер больницы № 28 Московского района Нижнего Новгорода. Одна из них уже вылечилась и вышла на работу.
КСТАТИ
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года выросло до 8504 человек. За минувшие сутки в регионе выявлено еще 228 новых случаев заражения. По числу новых заболевших COVID-19 регион находится на четвертом месте в России. Больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией было выявлено за последние сутки в Москве - 2830. На втором месте находится Московская область (817), а на третьем - Санкт-Петербург (363).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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