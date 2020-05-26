Карантин снят еще в одном населенном пункте Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района. Об этом стало известно вечером во вторник, 26 мая 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам Глеба Никитина, решение о снятии карантина в Мухтолове было принято на основании предписания главного санитарного врача Нижегородской области от 25 мая 2020 года. В поселке на данный момент зарегистрировано 36 случаев заражения, причем за последние три дня не выявлено ни одного нового случая. Очаг заболеваемости ликвидирован.
- Возможность отменить карантин сначала появляется в относительно небольших населенных пунктах – там быстро удается локализовать очаг, если нет новых завозных случаев, - объяснил Глеб Никитин. – Надеюсь, что в ближайшее время удастся принять очередные решения.
Напомним, 21 мая карантин был отменен в поселке Гремячево.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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