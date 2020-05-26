2020-05-26T10:47:02+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года: Выявлено 228 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 8504 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество зараженных коронавирусом продолжает расти.Количество зараженных коронавирусом продолжает расти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года выросло до 8504 человек. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлено еще 228 новых случаев заражения.

По числу новых заболевших COVID-19 регион находится на четвертом месте в России. Больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией было выявлено за последние сутки в Москве - 2830. На втором месте находится Московская область (817), а на третьем - Санкт-Петербург (363).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, наметилась положительная динамика, но ситуация по-прежнему сложная. Именно поэтому режим самоизоляции продолжает действовать. В частности, нужно заполнять заявки на выход из дома на портале «Карта жителя Нижегородской области».

- Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений, - напомнил губернатор.

Ранее сообщалось, что в регионе стало на семь жертв коронавирусной инфекции больше.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

34 % из числа переболевших коронавирусом в Нижегородской области уже здоровы. За последние сутки количество выздоровевших нижегородцев выросло до 2895 человек.

КСТАТИ

С 19 мая 2020 года нижегородцы могут выходить на прогулки в радиусе до километра от места проживания и бывать на свежем воздухе до двух часов в сутки. Также разрешается заниматься физкультурой на улице, но при этом необходимо надевать спортивную экипировку и соблюдать дистанцию в пять метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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