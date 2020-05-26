2020-05-26T09:53:47+03:00
Общество

Почти 190 нижегородцев сдали анализы на COVID-19

Регион по-прежнему остается в лидерах по количеству исследований в сутки
Юлия ИСАЕВА
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Уже 189 068 жителей Нижегородской области сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Такие данные утром во вторник, 26 мая 2020 года, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Только за предыдущий день на COVID-19 проверился 4 831 человек.

Средний показатель тестирования сейчас составляет 5 902,9 человека на 100 тысяч населения, а по числу исследований в сутки Нижегородская область по-прежнему остается в числе регионов-лидеров.

По словам Глеба Никитина, высокие объемы тестирования по коронавирусу помогают выявлять зараженных на ранних стадиях и оперативно обнаруживать очаги распространения болезни.

Ранее мы сообщали, что стало известно, что за последние сутки в Нижегородской области скончались еще семь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе увеличилось до 72 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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