Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года выросло до 72 человек
Еще семь пациентов с COVID-19 скончались в Нижегородской области за последние сутки. Об этом в социальных сетях сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
Таким образом, общее число умерших от коронавируса на 26 мая 2020 года увеличилось до 72 человек.
- Каждый случай – большая трагедия для близких. Но важно разобраться в малейших подробностях летального исхода, - написал чиновник.
В настоящий момент 47 жителей Нижегородской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще более 600 пациентов пользуются кислородом, подключенным к больничным койкам.
Напомним, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в «Инстаграм» ответил на самые популярные вопросы жителей. больше всего людей интересуют даты снятия ограничений, введенных из-за COVID-19 и отмена QR-кодов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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