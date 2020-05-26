Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года выросло до 72 человек

Еще семь пациентов с COVID-19 скончались в Нижегородской области за последние сутки. Об этом в социальных сетях сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса на 26 мая 2020 года увеличилось до 72 человек.

- Каждый случай – большая трагедия для близких. Но важно разобраться в малейших подробностях летального исхода, - написал чиновник.

В настоящий момент 47 жителей Нижегородской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще более 600 пациентов пользуются кислородом, подключенным к больничным койкам.

Напомним, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в «Инстаграм» ответил на самые популярные вопросы жителей. больше всего людей интересуют даты снятия ограничений, введенных из-за COVID-19 и отмена QR-кодов.

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