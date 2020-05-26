2020-05-26T17:15:47+03:00
Общество

Нижегородским ресторанам и отелям с лицензией на подакцизные товары все же окажут господдержку

Соответствующая инициатива поддержана на федеральном уровне
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Инициатива правительства Нижегородской области по предоставлению субсидий бизнесу, реализующему подакцизные товары, поддержана на федеральном уровне – в Бюджетный кодекс РФ уже внесены все необходимые изменения. Об этом сообщил 26 мая 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, проблема заключалась в том, что Бюджетный кодекс запрещал предоставлять субсидии предпринимателям, реализующим подакцизные товары. В итоге без права на помощь оказались сотни организаций – ведь практически в любом ресторане или отеле продаются алкогольные напитки.

- Мы благодарны руководству страны и депутатам Госдумы за оперативно принятое решение. В этой отрасли работают тысячи людей, и важно помочь им преодолеть этот сложный период, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, ранее также была поддержана инициатива о включении предприятий НХП в перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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