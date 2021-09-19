Выборы в Государственную Думу РФ и Заксобрание региона завершились в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области завершились в регионе. Они проходили последние три дня: 17, 18 и 19 сентября. Ровно в 20:00 все избирательные участки закончили свою работу. Избирательная комиссия Нижегородской области поделилась статистикой по явке граждан в избирательные участки, а также статистикой электронного голосовая. Для последнего варианта необходимо было подавать заявку.

Ранее мы рассказывали, почему выборы шли в течение трёх дней вместо одного.

Итак, более 21 тысячи членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса были задействованы в организации голосования. 2 161 избирательный участок работал 17-19 сентября с 08:00 до 20:00.

– Все участки готовы к работе с избирателями. Помещения для голосования готовы принять избирателей, проведены обследования, приняты меры по обеспечению безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической безопасности граждан, – рассказывала ранее председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Также сообщалось, что легитимность голосования обеспечит система видеонаблюдения.

Судя по последним данным на сайте избирательной комиссии региона, явка избирателей на момент 15:00 сегодня составила (без учёта тех, кто участвовал электронно):

- 37,48% – на выборах депутатов Госдумы РФ;

- 37,04% – на выборах депутатов Заксобрания Нижегородской области.

Явка на дистанционном электронном голосовании оказалось намного выше – 86,5% избирателей от общего числа предварительно зарегистрированных. А их оказалось 126 493 человека.

Суммарно в Нижнем Новгороде были зарегистрированы 1 001 963 избирателя, 185 503 – в Дзержинске, 76 514 – в Арзамасе, 76 041 – в Сарове, 97 815 – в городском округе города Бор. Подробные данные по каждому муниципалитету представлены на сайте избиркома.

Примечательно, что отдать свой голос смогли более 700 человек из мест содержания под стражей и около 30 человек без определённого места жительства.

О явке избирателей 18 сентября последние данные были опубликованы в 20:00. Согласно которым 26,10% избирателей проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ, а 25,67% – на выборах депутатов Заксобрания Нижегородской области. 75% проголосовали электронно.

В частности мы рассказывали, что в 14 муниципалитетах региона работало социальное такси для инвалидов-колясочников. Кроме того, на выборах предусмотрели помощь незрячим и глухим. Одним из инструментов для помощи слепым стали материалы шрифтом Брайля, а для глухих – сурдопереводчики.

Иностранные эксперты посетили участок в Городце, где им рассказали об организации избирательного процесса. Представители США, Болгарии и Пакистана высоко оценили уровень подготовки к выборам в Нижегородской области.

Губернатор региона Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и глава Духовного управления мусульман региона Гаяз Закиров также приняли участие в прошедших выборах.

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