Свыше 700 человек проголосовали в местах содержания под стражей в Нижегородской области

Свыше 700 человек проголосовали в местах содержания под стражей в ходе выборов депутатов в Госдуму РФ и Заксобрание Нижегородской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына в Центре общественного наблюдения за выборами. Она также пояснила голосование лиц, заключённых под стражу:

– В соответствии с Конституцией голосовать не могут только лица, которые находятся в местах лишения свободы. А если приговор ещё не вступил в законную силу, и человек находится в местах содержания под стражей, то он имеет право проголосовать на выборах. В Нижегородской области 3 следственных изолятора: СИЗО-1 в Нижнем Новгороде, СИЗО-2 в посёлке Дружном Кстовского района и СИЗО-3 в селе Вад. Всего количество таких избирателей, которые имеют право проголосовать – более 1000 человек. Вчера проголосовали более 700 человек, – сказала Оксана Кислицына.

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