Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Городце Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Группа иностранных экспертов посетила избирательный участок в Городце Нижегородской области вчера, 18 сентября, где их познакомили с организацией избирательного процесса. В составе делегации были бывший член Центральной избирательной комиссии Республики Болгария Мартин Райчев Райков, вице-президент университета информационных технологий и развивающихся наук CECOS, директор школы Edex при университете CECOS Сохаиб Танвир (Пакистан) и профессор по конституционному праву в университете Святого Томаса Даниель Луис Виллалобос (США).

Иностранные эксперты посетили избирательный участок № 805 в досуговом центре "Метеор". Гости высоко оценили работу участковой комиссии.

– Мне кажется, всё организовано очень достойно, с соблюдением всех коронавирусных мер безопасности. Голосование длится три дня – этого вполне достаточно для участия, – сказал Мартин Райчев Райков.

– Благодаря трёхдневному сроку голосования нет никакой давки, соблюдаются все профилактические меры. Это говорит о большом доверии к избирателям и уважении к избирательному процессу. Что касается количества наблюдателей, мне кажется, для избирательного участка такого масштаба наблюдателей за избирательным процессом достаточно, – обратил внимание Сохаиб Танвир.

– Многое из того, что мы увидели на выборах в Нижегородской области, хотелось бы реализовывать в других странах. В первую очередь это касается электронной системы голосования, – резюмировал Даниель Луис Виллалобос.

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