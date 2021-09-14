Помощь незрячим предусмотрят на выборах в Госдуму РФ

Дополнительное оборудование для помощи незрячим и слабовидящим избирателям предусмотрят на выборах депутатов Государственной Думы РФ, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября. Ранее мы рассказывали, почему они займут три дня вместо одного. В числе инструментов для незрячих будут даже материалы шрифтом Брайля. Об этом информирует избирательная комиссия Нижегородской области.
По данным областного ПФР, в регионе проживают 6 461 инвалид по зрению.
– Слабовидящие – это большинство наших избирателей, это и пожилые люди, – отметили в избирательной комисси. – В настоящее время уже подготовлено дополнительное оборудование для помощи незрячим и слабовидящим избирателям: трафареты к избирательным бюллетеням крупным шрифтом, а также информационные материалы по 2 штуки на избирательный участок. Для 169 избирательных участков – материалы шрифтом Брайля.
В том числе на всех участках традиционно будет лупы, на лестницах и дверях разместят светоотражающие элементы.
– Наша новинка на этих выборах – это тифломаркеры. На 5 избирательных участках (Дзержинск, Арзамас и Автозаводский район Нижнего Новгорода) будут использоваться тифломаркеры для незрячих избирателей, – добавили в комиссии. – С помощью тифломаркеров происходит распознавание незрячими людьми информации при помощи предварительно записанных голосовых сообщений.
Для инвалидов-колясочников "социальное такси" будет дежурить 19 сентября. На трёх избирательных участках будут работать сурдопереводчики для глухих.
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