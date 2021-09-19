Глеб Никитин проголосовал на выборах в Госдуму РФ и ЗСНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Законодательного собрания региона сегодня, 19 сентября. Глава региона сделал это электронно, о чём в том числе сообщил в своём Instagram.

– Это очень удобный и надёжный способ, особенно комфортный для людей с плотным рабочим графиком. Мы уже второй раз используем эту форму голосования в Нижегородской области, – добавил Глеб Никитин. – В прошлом году были одним из двух регионов, где можно было так проголосовать по поправкам в Конституцию.

По словам главы Нижегородской области, более 126 тысяч нижегородцев зарегистрировались для электронного голосования.

– Система неоднократно тестировалась, она исключает какое-либо вмешательство, все данные полностью защищены. Думаю, что в перспективе такую форму будет выбирать всё больше людей, – резюмировал Глеб Сергеевич.

Напомним, выборы прошли в регионе 17, 18 и 19 сентября. Сегодня в 20:00, в последний день голосования, избирательные участки окончательно завершили свою работу.

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